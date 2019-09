Slukovou s Hermannovou dělí jedna výhra od olympiády

Pětatřicetiletá Američanka Virginia Guiffreová obviňuje britského prince Andrewa, že ji coby 17letou dívku zneužil. Princovi ji prý "dodal" už nežijící americký finančník Geoffrey Epstein. Buckinghamský palác toto obvinění odmítl jako "falešné a bezdůvodné".

Epsteinova blízká přítelkyně Ghislaine Maxwellová, která působila jako jeho dohazovačka, údajně v Londýně Guiffreové nařídila, aby pro "prince Andrewa udělala to, co dělává pro Epsteina". Guiffreová vzpomíná, že princ ji zneužil v koupelně a pak v ložnici. Prý se k ní nechoval nijak hrubě, poděkoval jí. "Nemohla jsem uvěřit tomu, že je do toho zapleten i člen královské rodiny," vzpomíná. Princ Andrew ji prý zneužil ještě na dvou dalších místech, jednou v Epsteinově rezidenci v New Yorku a jednou v jeho komplexu v Karibiku.