Národní hrdinka zaskočila Slováky. Ne, nejsem šťastná, přiznala Vlhová v televizi

Už to budou čtyři roky od chvíle, kdy vstoupila do dějin slovenského sportu.
Petra Vlhová pod pěti kruhy na "covidové olympiádě" v čínském Pekingu navázala na šest medailí získaných na světových šampionátech a nezapomenutelným triumfem ve slalomu potvrdila pozici jedné z největších sportovních hvězd Slovenska.
Obhajobu zlata chce stihnout za každou cenu. Nezávodila už bezmála dva roky, její comeback se ale blíží. Slovenská média jej odhadují na leden, tréninky už prý třicetiletá lyžařka zvládá bez bolesti.
Té si ostatně užila víc než dost.
20. ledna 2024 se jí osudným stal domácí Světový pohár v Jasné. V deváté brance zledovatělé sjezdovky vylétla z trati a skončila v ochranných sítích. Na svah museli zdravotníci s nosítky a pro Vlhovou přiletěl vrtulník.
Přetrhla si zkřížený i postranní vaz v pravém koleni. Po operaci začala rychle regenerovat, sen o rychlém návratu ale zhatily komplikace: potíže s chrupavkou.
Vlhová musela oželet celou minulou sezonu a v březnu letošního roku podstoupila další zákrok. "Vrátila jsem se úplně na začátek," zoufala si.
Ke zdravotním problémům a s nimi souvisejícímu sžírajícímu stesku po milovaném sportu se ale přidaly i problémy v osobním životě. Vlhová o nich překvapivě promluvila nedávno v televizním pořadu TV Joj "A sme tu", ve kterém redaktoři na autistickém spektru zpovídají známé osobnosti a mohou se zeptat na cokoli.
Lyžařka dostala otázku, zda má přítele. Odpověděla že ne a poprvé se vrátila k rozchodu po pětiletém vztahu s trenérem Michalem Kyselicou, k němuž došlo v závěru roku 2024.
"Nepohádali jsme se, ale někdy to v životě tak přijde, lidé odcházejí a přicházejí. Život přinese okolnosti, kvůli kterým se cesty rozdělí. U nás šlo o lásku na první pohled, potom už jsme byli pořád spolu," vzpomínala Vlhová.
Přiznala, že ve stavu neschopném závodění a navíc po rozchodu zažívala složité životní momenty.
"Bylo to pro mě těžké. A stále je. Jsi s někým dlouhou dobu a najednou tam nikdo není. Cítíš velké prázdno. Stále se z toho vzpamatovávám, ale to je život. I po roce je to pořád velmi čerstvé a velmi náročné," svěřovala se vítězka celkového pořadí Světového poháru z roku 2021.
Její zpověď pokračovala. Označila se za člověka, který potřebuje lásku.
"Na cestách jsem často sama. Po závodech se cítím osamělá, i když mám kolem sebe hodně lidí, kteří mě mají rádi. Večer dorazím na pokoj a jsem sama," vysvětlovala Vlhová.
"Ztratila jsem všechno. Můj sportovní život i partnera. Mnohokrát jsem nevěděla, jak mám vydržet sama se sebou. Pořád se z mnoha věcí vzpamatovávám, není to pro mě jednoduché. Pokud mám říct pravdu, tak ne, nejsem v životě šťastná," dodala upřímně.
Slovenský sportovní národ nyní doufá v happyend na svahu. Po dvou letech by se Vlhová měla vrátit k lyžování a v únoru se v italské Cortině d'Ampezzo pokusit o zázračnou obhajobu.