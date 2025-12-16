Slováci vzhlíží k novému sportu plnému adrenalinu. Medaili z OH má přivést jeskyňářka

Únorová olympiáda v Itálii má v programu jednu premiéru. Dočká se jí velmi oblíbená disciplína mezi rekreačními zimními sportovci - skialpinismus. Na medaili si zde brousí zuby Slováci.
Skialpinismus v sobě kombinuje výšlap na kopec (zčásti s lyžemi na nohách, zčásti na zádech) a sjezdové lyžování.
Olympionici ve svých soutěžích v Bormiu nejdříve vystoupají zhruba sto metrů po sjezdovce, načež ji mezi brankami sjedou do cíle.
Pod pěti kruhy se představí absolutní špička, neboť muži i ženy měli k dispozici jen 18 míst.
Skialpinisté budou závodit jednotlivě ve sprintech a spolu ve smíšené štafetě.
Sprinty probíhají podobně jako u běžeckého lyžování - po individuální kvalifikaci se soutěží ve společných rozjížďkách až do finále. Ve smíšené štafetě se muž a žena střídají, každý absolvuje trať dvakrát.
A zatímco Čechům zůstala olympijská brána zavřená, Slováci budou mít ve skialpinismu dvojici Marianna Jagerčíková, Jakub Šiarnik.
Zejména Jagerčíkovou, někdejší mistryni světa, považují na Slovensku za jednu z největších medailových nadějí celé výpravy, byť ona sama se tak nevnímá.
"Bude to pro mě velká čest a vrchol kariéry, ale na olympiádu pojedu jako outsiderka,“ řekla Jagerčíková v rozhovoru pro slovenský web Pravda.
"Soupeřky jsou velmi silné a na olympiádu se připravují déle než já. Moje místenka byla potvrzená až teď v prosinci. Ale samozřejmě se pokusím předvést maximum,“ dodala.
Čtyřicetiletá skialpinistka má ve sprintu z mistrovství světa dvě stříbra a také zlato z roku 2023. Tehdy se stala po krasobruslaři Ondreji Nepelovi, biatlonistce Anastasii Kuzminové a lyžařce Petře Vlhové teprve čtvrtým zástupcem Slovenska, který v individuálním zimním sportu vyhrál MS.
Všichni tří zmínění sportovci získali i olympijské zlato.
Rodačka z podhůří Nízkých Tater stála na lyžích poprvé, když jí ještě nebyly ani dva roky. Skialpinismu se začala věnovat v 15 letech.
"Nejdříve jsem ho dělala na rekreační úrovni s rodinou a přáteli. Byla jsem dobrodruh, vyhledávala jsem i svahy strmějšího charakteru. Až ve 32 letech jsem vyzkoušela skialpinismus soutěžně, takže moje osmiletá kariéra není až tak dlouhá,“ popisovala Jagerčíková v rozhovoru pro Pravdu.
Skialpinistům hrozí vedle pádů často i lavinové nebezpečí. Místy se pohybují v oblastech bez mobilního signálu, o to opatrnější musí být. Nicméně olympijský skialpinismus bude přeci jen jiný.
"Náš sport má svá rizika, ale větší pozor si musíte dávat při tréninku. Při soutěžích závodíme často na sjezdovkách, kde takové nebezpečí nehrozí,“ podotkla Slovenka, která se dříve věnovala i horolezectví.
Po vystudování střední školy odešla ze Slovenska do Francie, odkud se do rodné země vrací jen jednou nebo dvakrát ročně.
"Slovensko u mě ale figuruje v plánech do budoucna. Vystudovala jsem geologii a na Slovensku se chci věnovat věcem vědeckého charakteru - jde o výzkum jeskyní,“ prozradila Jagerčíková.
Coby nedávná světová šampionka je momentálně profesionální sportovkyní, jako jedna z mála ve své disciplíně. K tomu ještě ve volném čase pracuje jako horská průvodkyně.
"Skialpinismus je pořád ještě mladý sport a moc peněz v něm není. Ale i tím, že se dostal na olympiádu, se více závodníků mohlo stát profesionály,“ vysvětlila.
Jak vypadá soutěžní skialpinismus:
