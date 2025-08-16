Ostatní sporty

Špotáková už zase vítězí. Nečekala jsem to, hodnotila slavná oštěpařka skvělý návrat

Sport ČTK Sport, ČTK
před 4 hodinami
Čtyřiačtyřicetiletá světová rekordmanka Barbora Špotáková, která ukončila před třemi lety vrcholovou kariéru, vyhrála na mistrovství ČR atletických družstev v Ostravě soutěž oštěpařek.
Barbora Špotáková
Barbora Špotáková | Foto: Reuters

Dvojnásobná olympijská vítězka a trojnásobná mistryně světa si zajistila prvenství výkonem 54,57 metru.

O 79 centimetrů porazila účastnici loňských olympijských her v Paříži a stříbrnou medailistku z červencového mistrovství Evropy do 23 let Petru Sičakovou.

Špotáková, která se vrací k závodům příležitostně, se představila v barvách pražské Dukly v oštěpařském sektoru poprvé od loňského září.

"Návrat byl poměrně těžký, protože jsem první dva pokusy vůbec netrefila," tvrdila slavná atletka.

"Ale pořád jsem věřila, že mám na to hodit 55 metrů. To jsem skoro splnila. Tolik bodů pro tým, to jsem nečekala," rozplývala se držitelka světového rekordu 72,28 metru, který vytvořila v roce 2008.

Vítězství si dnes zajistila třetím hodem, pak už v soutěži nepokračovala.

"Už odhadnu, že v té chvíli víc dát nemůžu. Každý pokus navíc už by mě bolel," konstatovala Špotáková.

Již 63. titul získali atleti pražské Dukly, kteří se na trůn vrátili po roční pauze. Mezi ženami poprvé vyhrála Plzeň, která vylepšila loňské druhé místo.

Muži Dukly zvítězili před Univerzitou Brno a Kladnem, kterému pomohl k třetímu místu koulař Tomáš Staněk. Český rekordman závodil poprvé od zranění na červnové Zlaté tretře v Ostravě, kde si natrhl prsní sval.

Zhruba měsíc před mistrovstvím světa v Tokiu předvedl výkon 19,47 metru. Staněk avizoval, že do pokusů ještě nepůjde naplno.

"Jsem rád, že jsem házel technicky. Samozřejmě tam byly nějaké chyby, proto jsem musel jít tři pokusy," řekl Staněk.

"Nedařilo se mi asi tak jako v tréninku. Ale možná je to i tím, že se to stalo před dvěma měsíci tady. Člověk je proto takový opatrnější, než by musel. Na vyladění formy máme ještě spoustu času," doplnil.

Ve skoku o tyči útočila Amálie Švábíková na své letošní maximum 474 cm, nakonec vyhrála výkonem 457 cm. USK pomohla ke třetímu místu za Plzní a Kladnem.

 
Mohlo by vás zajímat

Kdyby tak měl helmu... Ze skonu šampiona mrazí, na Tour skončil v krvavém klubíčku

Kdyby tak měl helmu... Ze skonu šampiona mrazí, na Tour skončil v krvavém klubíčku

Boříme českou mentalitu, líčí Maňasová. Královna "mimo systém" cílí na vousatý rekord

Boříme českou mentalitu, líčí Maňasová. Královna "mimo systém" cílí na vousatý rekord

Legendárního trenéra kopl ve stáji kůň. Muž teď bojuje o život

Legendárního trenéra kopl ve stáji kůň. Muž teď bojuje o život

Říkala, že se jí stýská po dětech a manželovi. Pak slavnou Britku smetla bouře z K2

Říkala, že se jí stýská po dětech a manželovi. Pak slavnou Britku smetla bouře z K2
Ostatní sporty sport Obsah Barbora Špotáková Atletika

Právě se děje

před 10 minutami
Slavii spasil v Jablonci Douděra, díky jeho nádherné střele v čase 90:00 bere bod
Česká liga

Slavii spasil v Jablonci Douděra, díky jeho nádherné střele v čase 90:00 bere bod

Úřadující mistr remizoval na severu Čech 1:1.
Aktualizováno před 31 minutami
Jablonec - Slavia 1:1. Douděra fantastickou střelou v závěru vyrovnal
Česká liga

Přenos skončil
Jablonec - Slavia 1:1. Douděra fantastickou střelou v závěru vyrovnal

Sledovali jsme online utkání 5. kola fotbalové ligy mezi Jabloncem a Slavií Praha.
před 53 minutami
Západní Virginie vyšle do Washingtonu na žádost Trumpa stovky členů Národní gardy
Zprávy

Západní Virginie vyšle do Washingtonu na žádost Trumpa stovky členů Národní gardy

Příslušníci Národní gardy se začali objevovat v ulicích Washingtonu ve středu. V následujících dnech budou u sebe nosit také zbraně.
před 1 hodinou
Až 18hodinové směny, většinu mzdy bere Kim. Severokorejci v Rusku pracují jako otroci
Zahraničí

Až 18hodinové směny, většinu mzdy bere Kim. Severokorejci v Rusku pracují jako otroci

Rusko kvůli nedostatku pracovních sil přijímá tisíce dělníků ze Severní Koreje. Ti pracují až 18 hodin denně v nelidských podmínkách.
Aktualizováno před 2 hodinami
Putin požaduje za ukončení ofenzívy na Ukrajině Doněckou oblast, píše Financial Times
Zahraničí

ŽIVĚ
Putin požaduje za ukončení ofenzívy na Ukrajině Doněckou oblast, píše Financial Times

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 2 hodinami
Skrytý spojenec Ukrajinců na Aljašce - co chtěla po Putinovi první dáma USA?
Zahraničí

Skrytý spojenec Ukrajinců na Aljašce - co chtěla po Putinovi první dáma USA?

Během jednání na Aljašce Donald Trump předal Vladimíru Putinovi osobní dopis od své manželky Melanie. Není to poprvé, co se přimluvila za Ukrajinu.
před 2 hodinami
Vydařené české debuty. Vítězství slaví Coufal i Šulc s Karabcem
Fotbal

Vydařené české debuty. Vítězství slaví Coufal i Šulc s Karabcem

Václav Černý přispěl gólem k drtivé výhře Wolfsburgu 9:0 nad Hemelingenem z páté ligy. 
Další zprávy