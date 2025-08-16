Špotáková už zase vítězí. Nečekala jsem to, hodnotila slavná oštěpařka skvělý návrat

Dvojnásobná olympijská vítězka a trojnásobná mistryně světa si zajistila prvenství výkonem 54,57 metru.
O 79 centimetrů porazila účastnici loňských olympijských her v Paříži a stříbrnou medailistku z červencového mistrovství Evropy do 23 let Petru Sičakovou.
Špotáková, která se vrací k závodům příležitostně, se představila v barvách pražské Dukly v oštěpařském sektoru poprvé od loňského září.
"Návrat byl poměrně těžký, protože jsem první dva pokusy vůbec netrefila," tvrdila slavná atletka.
"Ale pořád jsem věřila, že mám na to hodit 55 metrů. To jsem skoro splnila. Tolik bodů pro tým, to jsem nečekala," rozplývala se držitelka světového rekordu 72,28 metru, který vytvořila v roce 2008.
Vítězství si dnes zajistila třetím hodem, pak už v soutěži nepokračovala.
"Už odhadnu, že v té chvíli víc dát nemůžu. Každý pokus navíc už by mě bolel," konstatovala Špotáková.
Již 63. titul získali atleti pražské Dukly, kteří se na trůn vrátili po roční pauze. Mezi ženami poprvé vyhrála Plzeň, která vylepšila loňské druhé místo.
Muži Dukly zvítězili před Univerzitou Brno a Kladnem, kterému pomohl k třetímu místu koulař Tomáš Staněk. Český rekordman závodil poprvé od zranění na červnové Zlaté tretře v Ostravě, kde si natrhl prsní sval.
Zhruba měsíc před mistrovstvím světa v Tokiu předvedl výkon 19,47 metru. Staněk avizoval, že do pokusů ještě nepůjde naplno.
"Jsem rád, že jsem házel technicky. Samozřejmě tam byly nějaké chyby, proto jsem musel jít tři pokusy," řekl Staněk.
"Nedařilo se mi asi tak jako v tréninku. Ale možná je to i tím, že se to stalo před dvěma měsíci tady. Člověk je proto takový opatrnější, než by musel. Na vyladění formy máme ještě spoustu času," doplnil.
Ve skoku o tyči útočila Amálie Švábíková na své letošní maximum 474 cm, nakonec vyhrála výkonem 457 cm. USK pomohla ke třetímu místu za Plzní a Kladnem.