Skvělý český "obojživelník". Kajakářský šampion Prskavec získal na SP bronz v kánoi

Olympijský vítěz na kajaku Jiří Prskavec získal na úvod Světového poháru ve vodním slalomu medaili na kánoi.

V Augsburgu skončil senzačně třetí. Mistr světa z roku 2021 Václav Chaloupka byl pátý. Vyhrál domácí Němec Sideris Tasiadis.

Elitní kajakář Prskavec při mezinárodním debutu na kánoi, které se věnuje zhruba dva roky, postoupil do finále z deváté příčky.

Jel jako druhý a díky skvělé závěrečné části tratě se dostal o více než dvě a půl vteřiny do čela. Pak ho porazil jen o jedenáct setin Slovák Matej Beňuš a o 3,19 vteřiny suverénní vítěz Tasiadis.

Po finálové jízdě měl Prskavec radost, i když ještě nevěděl, na jaké umístění to bude stačit.

"Myslím, že jsem předvedl prakticky maximum, na co mám. Pak jsem si říkal, že by to mohlo být takové šesté, páté místo," uvedl v nahrávce pro média.

V cílovém prostoru sledoval, jak jeho soupeři postupně kazí. "Trať byla nepříjemná, zvlášť pro ty, co na rozdíl ode mě nepřehazovali. Nakonec to vyšlo tak, že jsem skončil třetí. To fakt nechápu, přijde mi to neskutečné. Ale hrozně si toho vážím, že s klukama budu stát na stupních," rozplýval se český "obojživelník".

"Je to haluz a myslím si, že to určitě nebude pravidlem, ale mám z toho strašnou radost," doplnil dvojnásobný mistr světa a pětinásobný evropský šampion na kajaku.

V Augsburgu paradoxně dopadl na kánoi lépe než ve své parádní disciplíně, na kajaku obsadil v pátek pátou příčku. Nyní se postaral o zatím jedinou českou medaili v Augsburgu.

Těsně pod stupni vítězů skončila na kánoi Tereza Fišerová, která také kombinuje obě kategorie. Mezi ženami je to ale mnohem obvyklejší. O pódium ji připravily čtyři trestné vteřiny.

"Celé se to odehrálo na kombinaci patnáct, šestnáct. Kdybych ji zajela o poznání lépe a neměla tam dva doteky, tak to na medaili stačí," posteskla si.

I se čtvrtým místem ale byla vcelku spokojená. "Po včerejšku, kdy jsem byla šestá, jsem to o něco vylepšila. Budu se těšit na Troju, kde to snad bude lepší," připomněla, že za týden bude SP hostit Praha.

Do finále se dostaly všechny tři české kanoistky. Tereza Kneblová obsadila pátou příčku. Martina Satková, která nahradila sestru Gabrielu, byla devátá.

Finále vyhrála o šest a půl sekundy australská hvězda Jessica Foxová, která si tak spravila chuť po pátečním pokaženém semifinále na kajaku.