Skvělá zpráva, Adamczyková se vrací. Mám radost, říká a hned zabojuje o olympiádu

Aktualizováno před 2 hodinami
Snowboardcrossařka Eva Adamczyková se po mateřské přestávce vrací na svahy. Dvaatřicetiletá olympijská vítězka ze Soči 2014 a dvojnásobná mistryně světa se pokusí kvalifikovat na únorové olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Eva Adamczyková
Eva Adamczyková
Eva Samková, vítězka Světového poháru 2020-21
Eva Samková slaví triumf v závodě SP ve snowboardcrossu v Číně
Zobrazit 19 fotografií

Trojnásobná vítězka Světového poháru přerušila kvůli těhotenství kariéru vloni v červnu. Na konci roku porodila syna Kryštofa. Jejím manželem je herec Marek Adamczyk.

"Vždycky jsem si myslela, že jak založím rodinu, tak se už vrcholovému sportu věnovat nebudu. Ale jelikož je náš sport dobrý a zábavný, tak proto mi to chybělo," líčila Adamczyková.

"Pro mě je důležité, aby rodina a Kryštof byli v pohodě a tím mým závoděním netrpěli," upozornila.

Letos bronzová olympijská medailistka z Pchjongčchangu 2018 absolvovala s národním týmem přípravu a cítila se během ní dobře.

"Podzim probíhá dobře. Mám to otevřené v tom, že se o tom všem doma s Markem bavíme. Jedno soustředění jsem měla v Holandsku. Sama, kdy jsem se rozjezdila v hale, a teď jsem byla na druhém soustředění, což bylo super," popisovala česká snowboardistka.

"Kryštof vypadal, že ho to tam baví víc než doma. Je to takový společenský týpek," smála se Adamczyková.

Úspěšná snowboardistka, za svobodna Samková, byla v posledních letech s Ester Ledeckou největší českou hvězdou zimních sportů. Domácí anketu Král bílé stopy vyhrála čtyřikrát.

"Cítím se dobře. Myslím, že to ježdění bylo dobré, a i fyzicky se cítím dobře," pochvalovala si.

"Nejsem ještě připravená na olympiádu, protože kvalifikace probíhá od minulé sezony. Uvidíme, jak to půjde. Ale vracím se, protože z toho mám radost," doplnila Adamczyková.

 
