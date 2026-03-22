Skvělá Voborníková. Poprvé je v SP na stupních vítězů, sezonu zakončila bronzem

Česká biatlonistka Tereza Voborníková skončila třetí v závěrečném závodě s hromadným startem v Oslu a vybojovala poprvé v kariéře medailové umístění ve Světovém poháru.
Pětadvacetiletá rodačka z Vrchlabí navázala na bronz ze stejné disciplíny z únorových olympijských her v Anterselvě.
Zvítězila Italka Lisa Vittozziová před Švédkou Hannou Öbergovou.
Voborníková se v posledním závodu sezony na Holmenkollenu opírala dlouho o bezchybnou střelbu.
Na poslední střelbu dorazila na čtvrté pozici, soupeřky před ní chybovaly, a tak mohla jít dokonce do vedení - jenže úplně poslední terč minula i Češka a musela rovněž na trestný okruh.
Do závěrečného kola nakonec vyrazila Voborníková na třetí pozici se sedmivteřinovým náskokem na Norku Ingrid Landmark Tandrevoldovou. Bronzovou příčku nakonec udržela o necelých pět sekund před Švédkou Elvirou Öbergovou.
Voborníková potvrdila výborný závěr sezony a pošesté z osmi posledních závodů skončila v první desítce. V konečné klasifikaci Světového poháru obsadila dvanácté místo.
Vítězem voleb do sněmovny by i v březnu bylo vládní hnutí ANO, které by podle modelu agentury STEM získalo 34,2 procenta.
Ukrajina v noci na sobotu vyslala na Rusko 283 bezpilotních letounů, což je jeden z nejvyšších počtů od začátku konfliktu. Úřady hlásí nejméně dva zraněné, napsala s odvoláním na ruské ministerstvo obrany agentura AFP. Ukrajina se od února 2022 brání ruské vojenské invazi a podniká odvetné údery.
Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó o přestávkách pravidelně telefonicky informoval Rusko o průběhu vyjednávání na zasedáních členských zemí Evropské unie. S odkazem na unijního bezpečnostního úředníka o tom píše deník The Washington Post (WP).