22. 3. Leona
Skvělá Voborníková. Poprvé je v SP na stupních vítězů, sezonu zakončila bronzem

Sport,ČTK

Česká biatlonistka Tereza Voborníková skončila třetí v závěrečném závodě s hromadným startem v Oslu a vybojovala poprvé v kariéře medailové umístění ve Světovém poháru.

Tereza VoborníkováFoto: (C) Český biatlon, Petr Slavík
Pětadvacetiletá rodačka z Vrchlabí navázala na bronz ze stejné disciplíny z únorových olympijských her v Anterselvě.

Zvítězila Italka Lisa Vittozziová před Švédkou Hannou Öbergovou.

Voborníková se v posledním závodu sezony na Holmenkollenu opírala dlouho o bezchybnou střelbu.

Na poslední střelbu dorazila na čtvrté pozici, soupeřky před ní chybovaly, a tak mohla jít dokonce do vedení - jenže úplně poslední terč minula i Češka a musela rovněž na trestný okruh.

Do závěrečného kola nakonec vyrazila Voborníková na třetí pozici se sedmivteřinovým náskokem na Norku Ingrid Landmark Tandrevoldovou. Bronzovou příčku nakonec udržela o necelých pět sekund před Švédkou Elvirou Öbergovou.

Voborníková potvrdila výborný závěr sezony a pošesté z osmi posledních závodů skončila v první desítce. V konečné klasifikaci Světového poháru obsadila dvanácté místo.

ŽIVĚ Ukrajina vyslala na Rusko bezmála 300 dronů, úřady hlásí raněné

Ukrajina v noci na sobotu vyslala na Rusko 283 bezpilotních letounů, což je jeden z nejvyšších počtů od začátku konfliktu. Úřady hlásí nejméně dva zraněné, napsala s odvoláním na ruské ministerstvo obrany agentura AFP. Ukrajina se od února 2022 brání ruské vojenské invazi a podniká odvetné údery.

