Skvělá Ledecká útočila na vítězství v tréninku na sjezd. Nakonec skončila těsně druhá

před 1 hodinou
Ester Ledecká obsadila druhé místo v tréninku na sjezd Světového poháru ve Svatém Mořici. Bronzová medailistka z mistrovství světa v generálce na páteční úvodní sjezdařský závod olympijské sezony dlouho vedla, se startovním číslem 56 se před ni ale dostala domácí Joana Hählenová. Třiatřicetiletá Švýcarka byla rychlejší o 13 setin.
Ester Ledecká při tréninku před závody SP ve Svatém Mořici
Ester Ledecká při tréninku před závody SP ve Svatém Mořici | Foto: Reuters

S devítkou startující Ledecká dnes po 32. místě ve středečním prvním tréninku zrychlila. Třetí Sofii Goggiaovou z Itálie porazila o osm setin sekundy. Druhá česká reprezentantka Barbora Nováková ztratila na Hählenovou 2,93 sekundy a zařadila se na 44. místo.

Trénink poznamenal těžký pád dvojnásobné olympijské vítězky Michelle Gisinové. Dvaatřicetiletá Švýcarka ztratila na domácí sjezdovce ve spodní třetině trati ve vysoké rychlosti kontrolu nad lyžemi, prorazila ochrannou síť a zastavila se až ve druhé. Záchranáři ji při vědomí vrtulníkem přepravili do nemocnice, přesná diagnóza zatím není známa.

Po Gisinové startující Lindsey Vonnová, která suverénně ovládla středeční trénink, musela svou jízdu na pokyn pořadatelů přerušit. Jednačtyřicetiletá Američanka první trénink vyhrála s náskokem 59 setin.

Specialistky na rychlostní disciplíny zahajují ve Svatém Mořici olympijskou sezonu. V pátek a v sobotu jsou ve Švýcarsku na programu dva sjezdy, v neděli bude následovat superobří slalom.

 
