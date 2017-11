Skokanská kometa Polášek podřídí letošní rok olympiádě a chápe Jandův konec kvůli politice

před 28 minutami

Skokan na lyžích Viktor Polášek je momentálně největší českou nadějí. Juniorský mistr světa z letošního roku se usadil v reprezentačním A-týmu a spolu s parťáky se bude snažit nahradit končícího veterána Jakuba Jandu. O tom všem dvacetiletý skokan hovořil poté, co převzal ocenění pro nejlepšího juniora v anketě Armádní sportovec roku 2017.

Co s vámi dělá takové ocenění a jak se cítíte mezi českou sportovní elitou?

Je to super. Jsem tady prvním rokem, takže je skvělé vidět největší české sportovní hvězdy na jednom místě a stát s nimi na pódiu.

Jak jste byl spokojený s loňskou sezonou, kdy jste poprvé nakoukl do A-týmu a do závodů Světového poháru?

Byla to zatím má nejlepší sezona. Musím říci, že jsem naprosto spokojený a takové výsledky jsem ani nečekal. Práce, kterou s Richardem (Schallertem) odvádíme, je těžká, ale je vidět, že se to vyplatí. Jsem vážně moc spokojený s tím, jak se zlepšuji.

Jaké máte hlavní cíle do příští sezony, která bude olympijská? Je pro vás olympiáda tou hlavní motivací?

Je to určitě ta největší motivace, ale bude také mistrovství světa v letech v Oberstdorfu. Takže to jsou takové dva největší cíle.

V jednom z předchozích rozhovorů jste říkal, že si lety nad dvě stě metrů neskutečně užíváte. Preferujete více klasické skoky, nebo lety?

Já se spíš upínám k těm skokům, ale i lety jsou součástí kalendáře. Tak se s tím člověk musí umět poprat. Když je hezké počasí a dobré povětrnostní podmínky, tak jsou lety fantastické.

Vy jste nyní čerstvě odmaturoval. Znamená to, že se nyní již můžete plně koncentrovat na skoky, nebo ještě plánujete pokračovat ve studiu?

Letos jsem se domluvil s přítelkyní i s rodinou, že se zkusíme naplno připravit na olympiádu. Ale příští rok bych chtěl začít studovat nějakou vysokou školu.

Jaké máte informace o olympijských můstcích v Koreji? Myslíte, že vám budou vyhovovat?

Já jsem tam zatím nebyl. Ale doufám, že to půjde dobře. Na každém můstku musíte dělat to samé, takže na tom, jaký je, tolik nezáleží.

Vstup mezi skokanskou elitu musel být pro vás zajímavý. Jaké to bylo být mezi hvězdami nahoře na věži, máte mezi nimi nějaký skokanský vzor?

Já jsem nikdy žádný velký vzor neměl. Vyloženě jsem k nikomu nevzhlížel. Ale když si teď vzpomenu na první Světový pohár, který jsem absolvoval v Japonsku, tak jsem koukal na všechny, co dělají a jak to tam funguje. Ale postupně jsem se na to adaptoval a nyní už jsem v pohodě.

Jaké to bude v reprezentačním týmu bez Jakuba Jandy, který ukončil kariéru a vstupuje do vysoké politiky?

Mrzí mě to, ale chápu, že už je v letech (úsměv). Chce dělat do politiky, baví ho to a myslím, že může dosáhnout dobrých výsledků pro sport i pro český národ. Doufám, že mu to tam půjde, tak jako mu to šlo ve sportu.