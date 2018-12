Veslařská šampionka spadla ze schodů a zůstává v kómatu. Pomozte jí domů, žádá rodina

před 1 hodinou

Veslařská mistryně světa do 23 let Anna Thorntonová je po úrazu stále v kómatu. Její rodina teď založila crowdfundingovou kampaň, aby mohla být převezena z nemocnice ve Spojených státech domů do Velké Británie.

Mistryně světa do 23 let na dvojskifu Anna Thorntonová pochází z Nottinghamu, ale v USA studuje zdravotnictví ve třetím ročníku na University of Washington v Seattlu. Právě tam došlo k neštěstí, když nadějná veslařka spadla ze schodů, utrpěla vážná zranění a je stále v kómatu. "Podrobně sledujeme stav Anny Thorntonové, členky veslařského týmu University of Washington, která je ve stabilním, ale vážném stavu po úrazu, ke kterému došlo dříve v tomto měsíci," uvedl mluvčí university s tím, že podrobnosti na přání rodiny nebude zveřejňovat. Rodina Thorntonové mezitím spustila crowd-fundingovou kampaň, jejímž cílem je získat 80 tisíc liber (téměř 2,5 milionu korun) potřebných na převoz zraněné veslařky z USA do Velké Británie. Thorntonová měla být jednou z největších britských nadějí pro olympijské hry v Tokiu 2020. Mladá veslařka získala z juniorských mistrovství světa a ze šampionátu do 23 let celkem pět medailí.

autor: Rudolf Černík | před 1 hodinou