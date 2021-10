Skandál v NFL. Vlivní muži ligy si posílali videa nahých roztleskávaček

Americkou NFL hýbe obrovský skandál, který už stál místo věhlasného trenéra Jona Grudena. Vlivní muži nejslavnější soutěže amerického fotbalu na světě jsou obviněni, že šířili tajně natočená videa s nahými roztleskávačkami.

Loni v létě deník Washington Post publikoval rozsáhlý článek o 15 bývalých pracovnicích klubu, které v rozmezí osmnácti let obtěžovali členové realizačního týmu Washingtonu. Následně majitel Dan Snyder začal interní šetření, klub si vzala na paškál i samotná NFL.

Po necelém roce udělilo vedení soutěže Washingtonu pokutu deset milionů dolarů (asi 218 milionů korun) kvůli "vysoce neprofesionálnímu" pracovnímu prostředí "především pro ženy". Snyder se mezitím formálně stáhl z řízení klubu, které převzala z větší části jeho manželka Tanya.

Vyšetřovací tým zkoumal přes 650 tisíc e-mailů, mezi kterými byla i komunikace trenéra Jona Grudena se šéfem amerických fotbalistů z Washingtonu Brucem Allenem. Podle vyšetřovatelů obsahovala korespondence "misogynní, homofobní a rasistický" jazyk.

Ředitel Allen v e-mailech vtipkoval také na adresu domorodých obyvatel Ameriky a snahu soutěže podporovat menšiny. Paradoxně právě jeho klub loni upustil od názvu Washington Redskins, který odkazoval právě na barvu kůže domorodých obyvatel.

Přestože soutěž udělila pokutu Washingtonu a k dalším trestům ještě nejspíš sáhne, neplánuje zveřejnit žádné další závěry nebo detaily z vyšetřování.

Roztleskávačky ovšem v reakci na nová zjištění požádaly vedení, aby přezkoumalo pracovní prostředí v NFL poté, co byli trenéři obžalováni kvůli tajnému šíření jejich nahých fotek přes e-maily.

Gruden údajně zasílal nevhodné fotografie roztleskávaček právě řediteli Washingtonu Allenovi a dalším mužům, jak informovaly The New York Times. Washington je obžalován, že se od jeho zaměstnanců šířila tajně natočená a necenzurovaná videa z focení roztleskávaček.

Tým Las Vegas Raiders má současně kvůli dívkám s třásněmi problém s finančními orgány. Podle zpráv deníku The Independent jim klub neplatil ani minimální mzdu.

Grudena nakonec kauza stála místo na lavičce týmu Raiders. "Rezignoval jsem jako šéftrenér Las Vegas Raiders. Klub miluju a nechci pro něj být rušivým elementem. Děkuju všem hráčům, trenérům, pracovníkům klubu a fanouškům. Mrzí mě to, nikdy jsem nechtěl nikomu ublížit," napsal v prohlášení.

"Je to hanebné," uvedla roztleskávačka Washingtonu Melanie Colburnová o "vykořisťování a ponižování roztleskávaček", se kterými dlouho velmi úzce spolupracovala. Prezident NFL Roger Goodell zahájil zkoumání pracovního prostředí roztleskávaček.

Odhalení pohoršila i další roztleskávačky, ty ale uvedly, že je zjištění nepřekvapila. "Je to další důkaz, že v NFL panuje misogynní, sexistické a rasistické prostředí," řekla bývalá roztleskávačka Lacy Thibodeaux-Fieldsová.

V rámci urovnání sporů současně řada z pracovnic podepsala dohody o mlčenlivosti. "Teď ovšem zjišťují nové skutečnosti a diví se. Říkají si: Co se to děje? Vždyť jde o mnohem více než jen o dvě videa, o kterých jsme věděly. Dokážu si představit, jak se cítí, a nemají žádné zastání," uvedla Colburnová pro The Daily Beast.

Proto po únicích některých částí vyšetřování do médií Colburnová zorganizovala petici za zveřejnění kompletních závěrů, kterou zatím podepsalo přes 40 tisíc lidí.

"NFL musí udělat správnou věc a zveřejnit výsledky vyšetřování sexuálního zneužívání ve washingtonském klubu a přivést majitele klubu Dana Snydera k zodpovědnosti za sériové sexuální zneužívání v jeho firmě," píše se v petici.