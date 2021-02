Ledecká je v polovině kombinace čtvrtá. Odpoledne ji čeká ledový slalom

Ester Ledecká v hodnocení pro Českou televizi:

O výkonu v super-G: "Byla to dobrá jízda. Některé brány se mi úplně nepovedly, ale celkově jsem do toho šla naplno. Bylo to fajn, bavilo mě to."

O šancích do slalomu: "Asi to nevidíte, ale pod brýlemi se dost culím. Nemám dost času, jdu se naučit slalom. Musím vzkřísit hokejové geny, protože to, co nám do slalomu připravili, je neskutečné. To jsem ještě neviděla. Je to ledové, hodně naklopené dolů. Bude to zajímavé."