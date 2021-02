Znovu těsně bez medaile. Skvělé Ledecké utekl bronz ze sjezdu tentokrát o sedm setin

Zatímco v super-G jí unikla medaile o šest setin sekundy, ve sjezdu to bylo jen o setinu víc. Česká lyžařka Ester Ledecká bere z mistrovství světa v italské Cortině druhé čtvrté místo v řadě. Titul získala Švýcarka Corinne Suterová.

Stříbrná žena čtvrtečního super-G Suterová na olympijské sjezdovce Tofane potvrdila roli favoritky a druhou Němku Kiru Weidleovou porazila o dvě desetiny. Bronz vybojovala další Švýcarka Lara Gutová-Behramiová, šampionka ze superobřího slalomu.

"Dneska jsem od rána neměla svůj den, vstala jsem asi špatnou nohou. Na druhou stranu, určitě jsem tomu dala 150 procent, co jsem mohla, i když vím, že umím i lepší jízdy. Co se dá dělat, k večeři bude asi bramboračka," vtipkovala v rozhovoru pro ČT sport Ledecká.

Olympijská vítězka v super-G z Pchjongčchangu Ledecká za Suterovou zaostala o 44 setin. Čtvrtým místem si vylepšila sjezdařské maximum na MS. Při předchozím startu v Aare v roce 2019 skončila sedmnáctá, při premiéře o dva roky dříve ve Svatém Mořici byla jednadvacátá.

Aktualizujeme.

Mistrovství světa ve sjezdovém lyžování v Cortině d'Ampezzo (Itálie):

Ženy - sjezd:

1. C. Suterová (Švýc.) 1:34,27, 2. Weidleová (Něm.) -0,20, 3. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,37, 4. Ledecká (ČR) -0,44, 5. Siebenhoferová (Rak.) a Gisinová (Švýc.) obě -0,50, 7. Tipplerová (Rak.) -0,54, 8. Curtoniová (It.) -0,83, 9. Johnsonová (USA) -0,90, 10. Mowinckelová (Nor.) -0,99.