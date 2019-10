Zimní sezona začala obřím slalomem. V Söldenu překvapila teenagerka z Oceánie

První vítězkou sezony Světového poháru lyžařek se v obřím slalomu v Söldenu překvapivě stala sedmnáctiletá Novozélanďanka Alice Robinsonová.

Juniorská mistryně světa porazila na rakouském ledovci o šest setin sekundy královnu předchozích tří ročníků Mikaelu Shiffrinovou z USA. Česká reprezentantka Gabriela Capová obsadila 55. místo a do druhého kola nepostoupila.

Robinsonová, která oslaví osmnácté narozeniny v prosinci, si dojela pro první vítězství v SP díky vydařené druhé jízdě. Po prvním kole sice na vedoucí Shiffrinovou ztrácela na druhém místě 14 setin, ale riskantní finálovou jízdou hvězdnou Američanku předstihla.

"Porazit Mikaelu je něco neuvěřitelného, je to krásný pocit. Byla jsem docela nervózní, ale říkala jsem si, že musím zůstat v klidu," uvedla Robinsonová. Na stupních vítězů byla poprvé v březnovém finále minulého ročníku SP v Soldeu, kam se dostala na základě svého titulu juniorské mistryně světa a skončila druhá právě za Shiffrinovou.

Stupně vítězů dnes zkompletovala Francouzka Tessa Worleyová. Loňská vítězka ze Söldenu ztratila na Robinsonovou 36 setin.

Jediná Češka na startu Capová zaostala za postupem do druhého kola pro nejlepších třicet lyžařek o téměř dvě sekundy.

Stínem závodu bylo zranění Rakušanky Bernadette Schildové. Mladší sestra někdejší slalomářské hvězdy Marlies Schildové měla v druhém kole těžký pád, při němž si vážně poranila pravé koleno. Závod byl zhruba na 20 minut přerušen, pro zraněnou lyžařku přiletěl vrtulník. Vyšetření v nemocnici pak odhalilo přetržený zkřížený vaz.

V neděli zahájí v Söldenu sezonu SP muži i s Ondřejem Berndtem.

Závod SP ve sjezdovém lyžování v Söldenu (Rakousko):

Ženy - obří slalom: 1. Robinsonová (N. Zél.) 2:17,36 (1:08,03+1:09,33), 2. Shiffrinová (USA) -0,06 (1:07,89+1:09,53), 3. Worleyová (Fr.) -0,36 (1:09,13+1:08,59), 4. Holtmannová (Nor.) -0,85 (1:08,95+1:09,26), 5. Brignoneová (It.) -0,87 (1:08,75+1:09,48), 6. Tvibergová (Nor.) -1,03 (1:10,43+1:07,96), 7. Gritschová (Rak.) -1,41 (1:10,55+1:08,22), 8. Gutová-Behramiová -1,46 (1:09,97+1:08,85), 9. Gisinová (obě Švýc.) -1,47 (1:10,00+1:08,83), 10. Siebenhoferová (Rak.) -1,50 (1:10,49+1:08,37), …v 1. kole 55. Capová (ČR) nepostoupila do 2. kola.