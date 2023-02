Útok na desítku nevyšel, Zabystřan kombinaci na MS nedokončil. Vyhrál Pinturault

Český lyžař Jan Zabystřan v kombinaci na světovém šampionátu v Courchevelu nezopakoval předloňské deváté místo z Cortiny d'Ampezzo. Nedokončil slalom, v němž si mohl polepšit.

Jan Zabystřan nedokončil slalom do kombinace na MS 2023 ve Francii. | Foto: Reuters

Zlato získal místní rodák Alexis Pinturault, který udržel vedení ze super-G a v součtu porazil o jednu desetinu sekundy obhájce titulu Marca Schwarze z Rakouska. Třetí skončil další Rakušan Raphael Haaser, jenž napodobil pondělní bronzový úspěch své sestry Ricardy.

Zabystřan skončil v superobřím slalomu do kombinace dvaadvacátý, ale do druhé části po odstoupení řady lyžařů nastupoval se čtrnáctým výchozím časem. Mohl útočit na první desítku, ale ve slalomu za druhým mezičasem zavlékl lyži za jednu z branek a vypadl. Velmi komplikovaně postavené branky nezvládlo projet ještě dalších třináct lyžařů.

Chyboval i mistr světa Pinturault, jenž se ve druhé polovině s vypětím všech sil udržel v trati. Ke zlatu, jímž navázal na triumf z MS 2019, mu pomohlo Schwarzovo zaváhání v extrémně přesazených brankách těsně před cílem. Na posledním mezičase Rakušan o tři desetiny sekundy vedl, ale pomalým závěrem čtyři desetiny ztratil a zůstal druhý. Muži na prvních dvou místech si tak prohodili pořadí z předloňského MS v Itálii.

Pinturault se vrátil na vrchol po období, kdy se marně snažil navázat na životní sezonu 2020/2021 ozdobenou celkovým triumfem ve Světovém poháru. V aktuálním ročníku SP byl jen jednou na stupních vítězů. "Je to úžasné. Zvlášť po těch problémech na začátku zimy je fakt skvělé tady stát," radoval se na webu mezinárodní federace FIS.

Základ pro titul položil vydařeným superobřím slalomem. "Snažil jsem se útočit. Pohyboval jsem se na hraně, ale vždycky na té správné straně svých limitů, takže jsem to dokázal sjet bez velkých chyb, což byl ten hlavní cíl," pochvaloval si. Ve slalomu pak měl se startovním číslem jedna perfektní trať. "Myslím, že jsem nezajel úžasný, ale dobrý slalom. Obzvlášť s jedničkou, protože je opravdu těžké zjistit, kdy se do toho můžete opřít a kdy to musíte trochu víc kontrolovat," líčil.

Schwarz byl se stříbrem spokojený. "Dneska byl ten slalom velmi obtížný, obzvlášť ta závěrečná pasáž. Bylo to hodně zatočené a spousta kombinací. Udělal jsem tam chybu, ale to k tomuto sportu patří. Jsem šťastný za stříbrnou medaili," řekl.

Ani na třetím místě se po super-G nic nezměnilo. Haaser měl ve slalomu šestý čas a s přehledem uhájil bronzovou medaili se ztrátou 44 setin na vítězného Pinturaulta. Pro pětadvacetiletého Rakušana byl přitom dnešní závod premiérou na MS. Na velké akci debutoval loni na ZOH v Pekingu, kde skončil sedmý.

Neuspěl olympijský vítěz v této disciplíně Johannes Strolz z Rakouska, který nabral velkou ztrátu v superobřím slalomu a slalom pak nedokončil.

Mistrovství světa ve sjezdovém lyžování v Courchevelu (Francie):

Muži - kombinace: 1. Pinturault (Fr.) 1:53,31 (1:08,25+45,06), 2. Schwarz -0,10 (1:08,31+45,10), 3. Haaser (oba Rak.) -0,44 (1:08,39+45,36), 4. Radamus (USA) -0,69 (1:08,84+45,16), 5. McGrath (Nor.) -0,72 (1:09,50+44,53) , 6. Meillard (Švýc.) -1,20 (1:09,59+44,92), …Zabystřan (ČR) nedokončil slalom.