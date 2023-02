Vyrůstal na mytické hoře, modlil se ke dvanácti bohům. A Řecko má lyžařskou medaili

Lyžařští bohové musí šílení. Nebo aspoň být dobří kámoši se svými řeckými kolegy. Od neděle má totiž právě Řecko senzační medaili z mistrovství světa ve sjezdovém lyžování. A příběh AJ Ginnise, hrdiny nedělního eposu se stříbrným koncem, se právě kolem božstev hodně točí.

Řecko a lyžování? Nebo dokonce Řecko a medaile z mistrovství světa v alpských disciplínách? To, co vypadá jako velmi nepravděpodobné spojení, je od neděle pravdou.

A co víc, za úspěchem nestojí naturalizovaný lyžař třeba z Rakouska nebo Norska, který by jen přijal řecké občanství, ale rodák z Athén Alexandros Joannis Ginnis.

AJ, jak si nechává říkat, se narodil v řecké metropoli, ale lyžařsky vyrůstal v pohoří Parnas. Tedy tam, kde podle bájesloví přistála archa s Deukaliónem a jeho manželkou Pyrrhou poté, co vrchní šéf řeckých bohů Zeus potrestal lidstvo za prostopášný život zničující potopou.

Právě tady provozoval Ginnisův otec lyžařskou školu, v níž se také seznámil s Američankou, pozdější matkou AJ.

Když bylo AJ dvanáct let, přestěhovala se rodina do Rakouska, sjezdovému lyžování zaslíbené zemi. O tři roky později se Ginnisovi přesunuli do matčiny vlasti, kde AJ lyžoval za klub ve Vermontu a v sedmnácti se stal členem americké sjezdařské reprezentace.

V jejích barvách získal na juniorském mistrovství světa v roce 2015 v Hafjellu bronz ve slalomu. O tři roky později však americký svaz slalomový tým kolem věčně zraněného Ginnise rozpustil a lyžař se rozhodl reprezentovat rodnou zemi.

"Jsem Američanům vděčný, že mi pomohli v rozvoji. Byl jsem hodně zraněný, takže jim nevyčítám, že tým zrušili. Samozřejmě jsem to pak měl mnohem těžší, ale, hele, jsem tady, takže si nestěžuju," smál se čerstvý vicemistr světa poté, co v neděli křepčil ve francouzském Courchevelu na stupních vítězů už s řeckou vlajkou.

Ve druhém kole sice zajel až dvanáctý čas, ale díky náskoku z první jízdy se udržel na stříbrné pozici. Navázal na druhou příčku z posledního závodu SP v Chamonix a vybojoval pro Řecko první světovou medaili v zimním olympijském sportu.

"Tyhle poslední dva týdny byly jako sen. Píšu řeckou historii, je to nejkrásnější chvíle mé kariéry. Nechápu, jak se to stalo," vrtěl užasle hlavou.

"Během jízdy jsem si myslel, že to nebude stačit, a dal jsem do toho v posledních branách všechno. Lyžuju za Řecko, takže lyžuju v pohodě," pochvaloval si, že ve středomořské zemi není zrovna na lyžaře nijak velký tlak.

I tak by možná k senzaci nedošlo, kdyby na své straně neměl mocné bytosti. "Před závodem jsem se modlil ke všem dvanácti řeckým bohům," prozradil Ginnis.

A jeho modlitby směrované k hoře Olymp byly vyslyšeny.