Vlhová přetahuje servismana Ledecké, píší Italové. Za Magoniho má čtyři náhradníky

Jak bude vypadat tým nejlepší sjezdařky uplynulé sezony Petry Vlhové a kdo se postaví na místo jejího hlavního trenéra? To jsou témata, která hýbou světem alpského lyžování. Podle italských médií by Slovenka ráda ulovila servismana z týmu Češky Ester Ledecké.

Rozchod čerstvé majitelky velkého křišťálového glóbu s italským trenérem Liviem Magonim způsobil nejen na Slovensku velký poprask. A tak je ostře sledované i její výběrové řízení na uvolněný post.

Respektovaný italský novinář Fabio Poncemi z webu neveitalia.it, který předpovídal i Magoniho konec v týmu Vlhové, tvrdí, že Slovenka je už téměř s jistotou domluvená se švýcarským koučem Maurem Pinim.

Ten v minulosti spolupracoval se Slovinkou Tinou Mazeovou či krajankou Larou Gutovou-Behramiovou a v poslední době si přivydělával jako televizní expert na lyžování pro stanici RSI.

"Ještě to není definitivní. Jednali jsme s ním, ale ještě jsme se nedohodli, kromě něho jsou ve hře i další tři trenéři," nechal se pro deník Sme slyšet otec rodačky z Liptovského Mikuláše Igor Vlha.

Magoni ale není jediným Italem, který v týmu vítězky Světového poháru po sezoně skončil. Na rozvázání spolupráce se dohodla i se servismanem Pierluigim Parravicinim.

A podle italského webu neveitalia.it má už i vyhlédnutou náhradu. Chce prý sáhnout do zásob české lyžařky Ester Ledecké a angažovat jejího šéfa servisu Miloše Machytku. Tým dvojnásobné olympijské šampionky tuhle informaci odmítá a s Machytkou zatím počítá i pro následující olympijskou sezonu.

"Pro Vlhovou by to bylo logické rozhodnutí. Při výběru lyží rozhodují detaily a pro Petru je lepší o nich komunikovat v jazyce, který je jí bližší," píše slovenský deník Sme.

Její otec další personální změny nechtěl příliš komentovat. "Chceme to dotáhnout co nejdříve, můžu jen říct, že by měli do týmu přijít dva noví lidé," uvedl.

Z dalších pomocníků tedy zůstává s Vlhovou slovenský trenér Matej Gemza a italský kouč Matteo Baldissarutti.