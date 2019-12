Slalom v Killingtonu patřil Shiffrinové, Capová byla sedmnáctá

Slalom v Killingtonu vyhrála i počtvrté domácí hvězda Mikaela Shiffrinová.

Čtyřiadvacetiletá americká lyžařka dnes svou dominanci mezi brankami demonstrovala více než dvousekundovým náskokem a 62. triumfem ve Světovém poháru vyrovnala na druhém místě historického pořadí rakouskou legendu Annemarii Moserovou-Pröllovou.

Česká reprezentantka Gabriela Capová skončila sedmnáctá, což je její druhý nejlepší výsledek v elitním seriálu. Martina Dubovská po senzační deváté příčce v Levi tentokrát nedokončila úvodní kolo.

Shiffrinová si před týdnem ve Finsku připsala rekordní 41. pohárové vítězství ve slalomu a dnes před 15 tisíci fanoušky neměla znovu konkurenci. Druhou Slovenku Petru Vlhovou, která předchozí závod nedokončila, deklasovala o 2,29 vteřiny.

Od nejúspěšnější ženy historie SP Lindsey Vonnové dělí Shiffrinovou rovných 20 vyhraných závodů. Její krajanka, která dominovala rychlostním disciplínám, již ukončila kariéru.

Capová měla odstup od Shiffrinové 5,09 sekundy, na elitní patnáctku a vyrovnání osobního maxima z březnového závodu ve Špindlerově Mlýně jí scházelo jen pět setin. Do druhého kola postoupila z 21. místa a nakonec bodovala i ve druhém slalomu sezony. V Levi obsadila 24. pozici.

Mayer ukončil sérii norských vítězství v Lake Louise

Úvodní superobří slalom Světového poháru vyhrál v Lake Louise Rakušan Matthias Mayer a po třech stříbrech v Kanadě se dočkal prvenství. Druhý byl stejně jako v sobotním sjezdu italský lyžař Dominik Paris, který obhajuje malý křišťálový glóbus za tuto disciplínu. Na Mayera ztratil čtyři desetiny sekundy.

Super-G v Lake Louise bylo posledních sedm let doménou Norů, ale Mayer dnes jejich sérii přerušil. Triumfu se dočkal na tamním svahu po druhých místech v letech 2013 až 2015. Kjetil Jansrud, jenž vyhrál poslední dva ročníky v Lake Louise, dnes skončil osmý.

"Zajel jsem velmi dobrou jízdu, na maximum, víc už jsem do toho dát nemohl," řekl devětadvacetiletý Mayer, který se po čtvrtém závodu sezony zároveň ujal vedení ve Světovém poháru.

Koncem příštího týdne se v Lake Louise představí sjezdařky včetně senzační olympijské vítězky Ester Ledecké. Na programu mají dva sjezdy a jeden superobří slalom.

SP ve sjezdovém lyžování v Killingtonu (USA):

Ženy - slalom:

1. Shiffrinová (USA) 1:50,45 (51,98+58,47), 2. Vlhová (SR) -2,29 (53,11+59,63), 3. Swennová Larssonová (Švéd.) -2,73 (54,80+58,38), 4. Ackermannová (Něm.) -3,08 (54,65+58,88), 5. Haverová-Lösethová (Nor.) -3,41 (55,97+57,89), 6. Liensbergerová (Rak.) -3,73 (54,01+1:00,17), 7. Remmeová (Kan.) -3,88 (55,14+59,19), 8. Gallhuberová (Rak.) -4,15 (54,37+1:00,23), 9. Gisinová (Švýc.) -4,28 (54,75+59,98), 10. I. Curtoniová (It.) -4,40 (55,77+59,08), …17. Capová -5,09 (56,15+59,39), Dubovská (obě ČR) nedokončila 1. kolo.

Průběžné pořadí slalomu (po 2 z 9 závodů): 1. Shiffrinová 200, 2. Swennová Larssonová 110, 3. Haverová-Lösethová 90, 4. Vlhová 80, 4. Holdenerová (Švýc.) 80, 6. Liensbergerová 76, …17. Dubovská 29, 24. Capová 21.

Průběžné pořadí SP (po 4 ze 41 závodů): 1. Shiffrinová 340, 2. Gisinová 148, 3. Vlhová 138, 4. Holdenerová 128, 5. Brignoneová 125, 6. Bassinová (obě It.) 122, …30. Dubovská 29, 39. Capová 21.

SP ve sjezdovém lyžování v Lake Louise (Kanada):

Muži - super-G:

1. Mayer (Rak.) 1:31,40, 2. Paris (It.) -0,40, 3. Kriechmayr (Rak.) a Caviezel (Švýc.) oba -0,49, 5. Casse (It.) -0,60, 6. Kilde (Nor.) -0,76, 7. Odermatt (Švýc.) -0,85, 8. Jansrud (Nor.) -0,93, 9. Théaux (Fr.) -1,02, 10. Dressen (Něm.) -1,10.

Průběžné pořadí SP (po 4 z 44 závodů): 1. Mayer 161, 2. Paris 160, 3. Dressen 126, 4. Kristoffersen (Nor.) 113, 5. Caviezel a Pinturault (Fr.) oba 100.