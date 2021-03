Shiffrinovou rozlítili "podlí" pořadatelé. Nesmyslná konspirace, hájí Slováky Zeman

Začalo to spektakulárním přivítáním a klavírním minikoncertem na letišti, končí vzájemnými výčitkami. Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová obvinila pořadatele, že ovlivnili obří slalom Světového poháru v Jasné ve prospěch domácí hvězdy Petry Vlhové. Organizátoři se nařčení brání.

Když čtyřnásobná medailistka z posledního mistrovství světa Mikaela Shiffrinová dosedla v soukromém tryskáči na letiště v Popradu, nestačila se divit. Americkou lyžařku přivítal přímo na přistávací dráze klavírista. Byla dojatá.

Když dvojnásobná olympijská medailistka z Popradu odlétala, místo tónů skladby Fly od Ludovica Einaudiho zněly výčitky. Shiffrinová byla naštvaná.

Po prvním kole obřího slalomu vedla a chystala se na svou druhou jízdu. Jen ona už mohla předstihnout domácí hvězdu Vlhovou, která zrovna dojela do cíle. Když už se chystala spustit na svah, najednou přišel pokyn zacouvat zpět do budky a čekat.

Bylo zapotřebí vyměnit zlomenou branku.

"To, co mělo trvat třicet sekund, jim zabralo snad pět minut. Jako kdyby si řekli 'Pojďme zkusit, jestli se jí nedostaneme do hlavy," citovala Shiffrinovou slovenská média.

"Na startu jsem se mohla zbláznit. Takové situace musím zvládat, zablokovat hněv, který jsem začala cítit. Stane se, že někdo spadne. Ale myslím, že dnes to bylo očividně falešné a to mě naštvalo," konstatovala Američanka, která nakonec dojela až třetí.

Vůči záměru pomoct Vlhové se ale ozvali pořadatelé závodu. Shodou okolností byl jedním z nich Čech Bohumír Zeman, technický delegát FIS, který měl závod v Jasné na starosti.

"Poškozená branka se opravovala natáhnutím terče na původní nalomenou tyč. Tuto opravu realizoval chorvatský technik. O výměně tyče rozhodl polský technický delegát, který měl úsek na starosti, definitivní slovo pak sdělil vysílačkou italský ředitel FIS Světového poháru žen," prohlásil bývalý československý reprezentant.

Rodák z Vrchlabí odmítl, že by mělo dojít k jakékoli záměrné manipulaci s cílem poškodit Shiffrinovou.

"Zdraví závodníků je nejvyšší prioritou, protože v podobných případech už došlo ke zranění očí, břicha a dokonce i k úmrtím. Konspirační teorii o tom, že na Slovensku mělo dojít k natahování startovního intervalu kvůli Vlhové, odmítám. Shiffrinovou mají na Slovensku rádi," dodal pro slovenská média.