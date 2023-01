Shiffrinová ve Špindlerově Mlýně po 1. kole vede a útočí na 85. výhru

Favorizovaná americká lyžařka Mikaela Shiffrinová vede po 1. kole slalom ve Špindlerově Mlýně a má nakročeno k 85. vítězství ve Světovém poháru, jímž by se na jedinou výhru přiblížila k rekordu Švéda Ingemara Stenmarka. Z kvarteta domácích závodnic proklouzla do 2. kola pouze Martina Dubovská na 28. místě.

Shiffrinová, která na trať v areálu Svatý Petr vyrazila se startovním číslem dva, vede o 29 setin před druhou Němkou Lenou Dürrovou. Třetí je o dalších 17 setin zpět Slovenka Petra Vlhová.

Dubovská za Shiffrinovou zaostala o více než dvě a půl sekundy, mezi elitní třicítku se vešla o necelých deset setin. "Musela jsem se do poslední chvíle modlit, abych se dostala do druhého kola. Za to jsem ráda. Doufám, že v dalším kole předvedu jízdu, na jakou mám," řekla novinářům.

Třicetiletá rodačka z Třince nabrala hlavní manko především v poslední části tratě. "Začátek byl z mé strany dobrý, ale ta rovina se závěrem mi už tak nevyšla. Chyběla mi trochu agresivita. Teď se budu soustředit na druhou jízdu," doplnila Dubovská.

Adriana Jelínková ztratila na 33. místě na postup pět setin. Gabriela Capová a Klára Gašparíková vypadly hned v horní části trati. "Škoda. Bylo to o fous, chyběly jen setinky. Normálně bych řekla, že to bolí, ale byl to první slalom a jsem spokojená. Určitě je to povzbuzení i do zítřejšího závodu," dodala Jelínková.

Druhé kolo začne ve 12:30.