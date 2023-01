Shiffrinová vyhrála ve Špindlerově Mlýně. Já to tady prostě miluju, ocenila Česko

Favorizovaná americká lyžařka Mikaela Shiffrinová vyhrála slalom ve Špindlerově Mlýně a 85. vítězstvím ve Světovém poháru se na jedinou výhru přiblížila k rekordu Švéda Ingemara Stenmarka. Vyrovnat jej může už v nedělním slalomu na stejném místě. Martina Dubovská, která jako jediná z kvarteta domácích závodnic proklouzla do 2. kola, obsadila 21. místo.

Shiffrinová vedla už po prvním kole, nejrychlejší čas zajela i ve druhém a stříbrnou Němku Lenu Dürrovou porazila o šest desetin sekundy. Třetí skončila před 9700 fanoušky Švýcarka Wendy Holdenerová, která odsunula ze stupňů vítězů Slovenku Petru Vlhovou.

"Jsem ráda, že tu mohu být. Prostě to tady miluju. Je tu úžasná trať a fanoušci jsou neuvěřitelní," řekla novinářům Shiffrinová. "Mám odsud skvělé vzpomínky. Nezávodíme tu každý rok, ale tady jsem absolvovala první závod ve Světovém poháru. Také před čtyřmi lety, kdy jsme tu jely naposledy, se mi dařilo. Je skvělé, jak to dnes dopadlo," doplnila.

Sedmadvacetiletá Shiffrinová zvítězila pojedenácté v sezoně, popáté ve slalomu. V něm má v SP na kontě už 52 výher, a pokud v neděli přidá další, vyrovná 86. prvenstvím v seriálu absolutní Stenmarkův rekord ze 70. a 80. let.

"Dnes jsem se snažila soustředit hlavně na závod. Kdybych měla myslet na čísla, jen by mě to znervózňovalo a to nepotřebuji. Dnes to byl prostě výborný den. Od chvíle, co jsem ráno vstala, jsem se cítila dobře a líbilo se mi, jak jsem lyžovala. Vítězství číslo 85 je jen třešnička na dortu. A co se týče 86? Nevím, zda k němu dojde už zítra. Je tu spoustu dalších závodnic, které mohou vyhrát," doplnila Shiffrinová.

Čtvrtá Vlhová, kterou přijelo podpořit mnoho fanoušků ze Slovenska, netajila zklamání. Těsně pod stupni vítězů zůstala po třetím závodě za sebou. "Jsem dost naštvaná, protože jsem druhé kolo hodně pokazila. Udělala jsem tam nějaké chyby. Od startu do cíle jsem se necítila dobře a zkazila nájezd do roviny, kde bylo třeba získat rychlost. Nelyžovala jsem vůbec dobře," konstatovala Vlhová.

Dubovská se mezi postupovou třicítku vešla o necelou desetinu. Ve druhém kole si díky osmému času o sedm příček polepšila. Za vítězkou zaostala na 21. pozici v součtu obou jízd o více než tři sekundy. Jejím sezonním maximem je desáté místo.

"Oproti první jízdě jsem si trochu zlepšila náladu. Jsem ráda, že jsem tu jízdu mohla absolvovat. Bylo to ale postavené strašně rovně a s tím bojuju," podotkla Dubovská. "Druhé kolo se mi povedlo lépe a i nasazení v něm bylo lepší. Stále je na čem pracovat. Na druhou stranu jsem v cíli a mám nějaké body. Snad mi to do zítra dodá sebevědomí. Věřím, že to bude v neděli mnohem lepší," dodala česká reprezentantka.

Adriana Jelínková ztratila na 33. místě na postup pět setin. Gabriela Capová a Klára Gašparíková vypadly hned v horní části trati.

Závod SP v sjezdovém lyžování ve Špindlerově Mlýně:

Ženy - slalom: 1. Shiffrinová (USA) 1:33,85 (48,19+45,66), 2. Dürrová (Něm.) -0,60 (48,48+45,97), 3. Holdenerová (Švýc.) -1,31 (49,32+45,84), 4. Vlhová (SR) -1,56 (48,65+46,76), 5. Moltzanová (USA) -1,89 (50,03+45,71), 6. Swennová-Larssonová (Švéd.) -1,94 (49,83+45,96), …21. Dubovská -3,16 (50,84+46,17), 33. Jelínková (50,97), Capová a Gašparíková (všechny ČR) nedokončily 1. kolo. Průběžné pořadí slalomu (po 8 z 11 závodů): 1. Shiffrinová 705, 2. Holdenerová 530, 3. Vlhová 510, 4. Swennová-Larssonová 360, 5. Dürrová 335, 6. Aronssonová-Elfmanová (Švéd.) 224, …17. Dubovská 104. Průběžné pořadí SP (po 27 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 1617, 2. Vlhová 946, 3. Gutová-Behramiová (Švýc.) 906, 4. Brignoneová (It.) 688, 5. Mowinckelová (Nor.) 675, 6. Holdenerová 647, …52. Dubovská 104.