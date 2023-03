Shiffrinová na závěr sezony ukořistila výhru číslo 88. Slalomářům vládl Braathen

Americká hvězda sjezdového lyžování Mikaela Shiffrinová ovládla závěrečný obří slalom sezony v Soldeu a svoji rekordní bilanci vylepšila o 88. vítězství ve Světovém poháru. Lucas Braathen získal poprvé v kariéře malý křišťálový glóbus za slalom.

Shiffrinová si v disciplíně připsala 21. výhru a osamostatnila se v čele historického pořadí žen, dosud se s 20 triumfy v obřím slalomu dělila o první místo se švýcarskou ikonou Vreni Schneiderovou.

Osmadvacetiletá Shiffrinová, která měla už před finále v Andoře jisté vítězství v celkovém hodnocení seriálu SP i malé křišťálové glóby za slalom i obří slalom, zakončila rekordní sezonu ziskem 2206 bodů z 31 závodů a vylepšila si osobní maximum. O dva body pokořila svůj dosavadní nejlepší výsledek, kterého dosáhla v sezoně 2018/19 při 26 startech. Rekord drží Slovinka Tina Mazeová, jež v ročníku 2012/13 nasbírala 2414 bodů.

Po suverénně nejrychlejší první jízdě předvedla rodačka z Colorada ve finálovém kole opatrnější výkon. Druhou Norku Theu Louise Stjernesundovou porazila o šest setin sekundy a počtrnácté se v sezoně SP dostala na nejvyšší stupínek. Třetí skončila Kanaďanka Valerie Grenierová.

"Je to úžasné, cítím se skvěle. Všechny holky ve druhém kole bojovaly, jen těsně jsem to před Theou stihla. Zaslouží si gratulaci a Valerie také. Těším se, až se příští sezonu vrátím a budeme v tom pokračovat," ocenila Shiffrinová soupeřky při rozhovoru v cílovém prostoru, který vedl její přítel, norský lyžař Alexander Aamodt Kilde.

V obřím slalomu vyhrála Shiffrinová sedm z posledních osmi závodů. Absolutním rekordmanem v této disciplíně je s 46 triumfy švédská legenda Ingemar Stenmark, jehož letitý rekord 86 výher v závodech SP překonala Američanka před necelými dvěma týdny v Aare.

Vydařenou sezonu navíc Shiffrinová ozdobila třemi medailemi z mistrovství světa ve Francii, v obřím slalomu získala v Méribelu zlato. Velký odpočinek ani oslavy ale zatím neplánuje. "Teď pojedu domů do USA, užiju si pár dnů na pláži a zase se vrátím do Evropy, kde mě čeká nějaké testování lyží. Pak teprve si dám delší pauzu. V Evropě budeme zpátky na začátek nové sezony dřív, než se nadějeme," dodala dvojnásobná olympijská vítězka.

Braathen za sebou nechal krajana

Dvaadvacetiletý norský lyžař Braathen získal poprvé v kariéře malý křišťálový glóbus za slalom. V posledním závodě sezony Světového poháru v Soldeu mu k triumfu v konečném hodnocení disciplíny stačilo druhé místo za Švýcarem Ramonem Zenhäusernem.

Ve finále v Andoře za sebou Braathen udržel hlavního rivala a obhájce trofeje Henrika Kristoffersena. O šest let starší krajan, jenž ve slalomu získal na letošním mistrovství světa ve Francii zlato, dnes skončil po útoku z pátého místa třetí a v celkovém pořadí s Braathenem prohrál o 52 bodů.

"Tady je, moje zlatíčko. Tohle byl celou sezonu jeden z mých snů a teď je to tady," radoval se s křišťálovou trofejí v náruči Braathen, jehož nezastavila ani akutní operace slepého střeva v únoru před MS. "Tenhle můj glóbus představuje spoustu oddanosti a obětí za dlouhou dobu. Není to jen o téhle sezoně, je to o každé hodině, kterou jsem do toho dal od té doby, co mi bylo devět let a začal jsem s lyžováním," vyznal se.

Zenhäusern, jenž mohl trofej za slalom získat jen v případě, že vyhraje a Braathen závod nedokončí, vedl v Soldeu před Norem po prvním kole o 26 setin. Ve druhém první místo uhájil o šest setin a připsal si sedmé vítězství v kariéře. V konečném pořadí disciplíny se posunul na třetí příčku.

"Ani jsem tomu nemohl uvěřit. Věděl jsem, že ta možnost je blízko, ale musel jsem v tom posledním kole bojovat s Ramonem a Henrikem. Byl to snad ten nejdelší slalom v sezoně, podmínky byly hodně těžké. Ani nedokážu říct, jak moc jsem po tom druhém kole pyšný," dodal Braathen, jenž slalomářský glóbus získal jako třetí Nor v historii po Kristoffersenovi a Kjetilu Andrem Aamodtovi, jenž v točivé disciplíně dominoval před 23 lety.

V celkovém hodnocení Světového poháru skončil Kristoffersen třetí za suverénem sezony Marcem Odermattem ze Švýcarska a krajanem Kildem. Norský úspěch podtrhl Braathen posunem na konečné čtvrté místo.

Finále SP ve sjezdovém lyžování v Soldeu (Andorra):

Muži - slalom: 1. Zenhäusern (Švýc.) 1:54,87 (57,89+56,98), 2. Braathen -0,06 (58,15+56,78), 3. Kristoffersen (oba Nor.) -0,63 (58,69+56,81), 4. Rochat (Švýc.) -1,02 (59,91+55,98), 5. Vinatzer (It.) -1,14 (1:00,42+55,59), 6. Pertl (Rak.) -1,19 (1:00,24+55,82).

Konečné pořadí slalomu (po 10 závodech): 1. Braathen 546, 2. Kristoffersen 494, 3. Zenhäusern 467, 4. Yule (Švýc.) 401, 5. Feller (Rak.) 345, 6. Meillard (Švýc.) 337.

Konečné pořadí SP (po 38 závodech): 1. Odermatt (Švýc.) 2042, 2. Kilde (Nor.) 1340, 3. Kristoffersen 1154, 4. Braathen 954, 5. Kriechmayr (Rak.) 953, 6. Meillard 877, …138. Zabystřan (ČR) 12.

Ženy - obří slalom: 1. Shiffrinová (USA) 1:55,88 (56,60+59,28), 2. Stjernesundová (Nor.) -0,06 (57,31+58,63), 3. Grenierová (Kan.) -0,20 (57,22+58,86), 4. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,46 (57,40+58,94), 5. Holtmannová (Nor.) -0,64 (58,02+58,50), 6. Bassinová (It.) -0,69 (57,23+59,34).

Konečné pořadí obřího slalomu (po 10 závodech): 1. Shiffrinová 800, 2. Gutová-Behramiová 532, 3. Bassinová 515, 4. Vlhová (SR) 486, 5. Brignoneová (It.) 476, 6. Hectorová (Švéd.) 393.

Konečné pořadí SP (po 38 závodech): 1. Shiffrinová 2206, 2. Gutová-Behramiová 1217, 3. Vlhová 1125, 4. Brignoneová 1069, 5. Goggiaová (It.) 916, 6. Mowinckelová (Nor.) 603, …47. Dubovská (ČR) 168.