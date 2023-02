Superobří slalom: Senzační triumf Crawforda, divoký pád i pocta zesnulé Fanchiniové

Senzačním mistrem světa v superobřím slalomu se stal kanadský lyžař James Crawford. Ve francouzském Courchevelu zvítězil o jedinou setinu sekundy před norskou hvězdou Aleksanderem Aamodtem Kildem. Třetí místo obsadil domácí Alexis Pinturault, který bronzem navázal na zlato z úterní kombinace.

Český reprezentant Jan Zabystřan krátce po startu chyboval a závod nedokončil.

Těsně pod stupni vítězů skončil hlavní favorit Švýcar Marco Odermatt, který vyhrál čtyři ze šesti super-G v této sezoně Světového poháru a suverénně vede hodnocení disciplíny i celý seriál. Šestinásobný juniorský mistr světa ztratil na Pinturaulta 11 setin a medaile ze seniorského šampionátu se opět nedočkal. Za Crawfordovým časem Odermatt zaostal o 37 setin.

Pětadvacetiletý Kanaďan dosáhl prvního vítězství mezi elitou. Největším Crawfordovým úspěchem dosud byla bronzová medaile v kombinaci z olympijských her v Pekingu. V závodech Světového poháru byl zatím dvakrát druhý a jednou třetí. Šampionem v super-G se stal jako druhý kanadský lyžař po Eriku Guayovi, který zvítězil v roce 2017.

"Připadá mi to celkem neuvěřitelné, že jsem se zapsal do historie jako další kanadský mistr světa," řekl Crawford agentuře Reuters. "Poslední dva roky jsem se snažil vyhrát a nepovedlo se mi to. Dneska to vyšlo na mistrovství světa, o to je to sladší," dodal.

Na rozdíl od favorizovaných soupeřů nebyl pod tlakem. "Ne že bych nevěřil, že můžu vyhrát, ale nemyslel jsem na to," prohlásil Crawford.

"Takový je sport. Ta setina zamrzí, ale člověk se musí dívat dál. Příště mi to třeba už vyjde," citovala agentura APA Kildeho, který se ve 30 letech dočkal na svém čtvrtém MS první medaile.

Podle svých slov přišel o zlato chybou v jedné zatáčce. "Měl jsem pocit, že jsem trefil 99 procent tratě, ale byla tam jedna zatáčka, kde to úplně nevyšlo. I Crawford ale mohl zajet ještě lépe," uvedl Kilde.

Obhájce titulu z předloňského šampionátu v Cortině d'Ampezzo Vincent Kriechmayr skončil až dvanáctý s odstupem 87 setin. Nejlepším Rakušanem byl pátý Raphael Haaser, jenž potvrdil formu po bronzu z kombinace.

Zabystřan nedokončil ani druhý závod na šampionátu. V kombinaci útočil na umístění v první desítce, ale vypadl ve slalomu. Do super-G odstartoval s číslem 36 a skončil krátce po prvním mezičase, na kterém figuroval na začátku třetí desítky. Po skoku nezvládl nájezd do další branky.

Po divokém pádu nedokončil závod zkušený Ital Dominik Paris, majitel světového titulu z roku 2019. Z trati však odešel po svých.

Italští lyžaři jeli s černými páskami na počest někdejší vicemistryně světa Eleny Fanchiniové, která ve středu podlehla v 37 letech rakovině.

Mistrovství světa ve sjezdovém lyžování v Courchevelu (Francie):

Muži - superobří slalom: 1. Crawford (Kan.) 1:07,22, 2. Kilde (Nor.) -0,01, 3. Pinturault (Fr.) -0,26, 4. Odermatt (Švýc.) -0,37, 5. Hasser -0,58, 6. Schwarz (oba Rak.) -0,59, …Zabystřan (ČR) nedokončil.