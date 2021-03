Schwarz je novým králem mezi slalomáři, ve Slovinsku mu stačilo zajet sedmé místo

Rakušan Marco Schwarz získal malý křišťálový glóbus za slalom, stačilo mu k tomu sedmé místo na Světovém poháru v Kranjské Goře. Předposlední slalomový závod sezony vyhrál v hustém sněžení francouzský lyžař Clément Noël.

Pětadvacetiletý Schwarz v sobotu kvůli problémům se zády vynechal obří slalom a soustředil se jen na dnešek. Šanci rozhodnout o malém glóbu ještě před finálovým podnikem v Lenzerheide využil, před druhým Ramonem Zenhäusernem má nedostižný náskok.

"Gratuluji Marcovi, zaslouží si to. Je neuvěřitelně konstantní - jako švýcarské hodinky. A technicky jezdí tak čistě!" řekl Zenhäusern. Schwarz se postaral o 16. malý glóbus pro Rakousko jen ze slalomů a navázal na Marcela Hirschera, který jich sám vybojoval šest.

"Je úžasné být nástupcem Marcela a Henrika (Kristoffersena). Dnes je to nejhezčí sedmé místo mé kariéry," radoval se Schwarz. Z deseti slalomů v sezoně SP byl sedmkrát na pódiu a všechny dokončil do 9. místa. Jen na nedávném MS v Cortině d'Ampezzo chyboval.

Francouzské lyžování ve Slovinsku oslavilo double, za Noëlem skončil druhý Victor Muffat-Jeandet s odstupem 62 setin a třetí byl Zenhäusern. Lídr seriálu Alexis Pinturault dnešní závod nedokončil a do Lenzerheide pojede s náskokem 31 bodů před Švýcarem Marcem Odermattem.

Kryštof Krýzl se v prvním kole do elitní třicítky nedostal, obsadil 34. místo a čeští muži tak zůstanou v tomto ročníku SP bez bodů. Krýzlovi dnes k postupové třicítce chybělo 63 setin sekundy. Finále seriálu pro nejlepší lyžaře sezony začne ve středu.

SP ve sjezdovém lyžování v Kranjské Goře (Slovinsko):

Muži - slalom:

1. Noël 1:47,51 (49,30+58,21), 2. Muffat-Jeandet (oba Fr.) -0,62 (49,91+58,22), 3. Zenhäusern -0,71 (49,86+58,36), 4. Meillard (oba Švýc.) -0,90 (50,27+58,14), 5. Kristoffersen (Nor.) -1,02 (49,79+58,74), 6. Feller -1,18 (50,77+57,92), 7. Schwarz (oba Rak.) -1,69 (50,06+59,14), 8. Vinatzer (It.) -1,81 (50,76+58,56), 9. Gstrein (Rak.) -1,87 (51,31+58,07), 10. Foss-Solevaag (Nor.) -2,10 (51,33+58,28), …v 1. kole 34. Krýzl (ČR) -4,62.

Průběžné pořadí slalomu (po 10 z 11 závodů): 1. Schwarz 625, 2. Zenhäusern 503, 3. Noël 473, 4. Foss-Solevaag 431, 5. Feller 388, 6. Kristoffersen 384.

Průběžné pořadí SP (po 33 z 37 závodů): 1. Pinturault (Fr.) 1100, 2. Odermatt (Švýc.) 1069, 3. Meillard 760, 4. Schwarz 754, 5. Mayer 700, 6. Kriechmayr (oba Rak.) 675.