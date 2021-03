Šarmantní trenér Ledecké rozptyluje soupeřky. Teď se chystají na čínský přáteláček

I když to tehdy netušila, sezona jí vlastně skončila už v polovině února. Kvůli následnému zranění a odloženým závodům Ester Ledecká jen jezdila po světě a trénovala. Teď je ale zpátky v Praze a už myslí na olympijskou přípravu.

Minulý týden chtěla ještě na finále Světového poháru v Lenzerheide vylepšit 13. místo v celkovém pořadí, ale švýcarští pořadatelé museli její disciplíny sjezd a super-G zrušit kvůli nepřízni počasí. A tak se vydala zase zpátky do Prahy.

Kdo by si ale myslel, že se bude čerstvě šestadvacetiletá lyžařka šetřit, ten by se spletl. Hned začala s fyzioterapeutem Michalem Lešákem pracovat na kondici.

"Během sezony moc fyzičku neděláme, je hodně závodů, přejezdů, tréninků. Takže jakmile jsem se vrátila do Prahy, už jsem se těšila, jak zase budu bušit do kondice. S Méďou jsme vyrazili na Letenské schody a úplně mě tam vyřídil," přiznala.

Sice se musí věnovat i škole, na kterou nemá v průběhu zimy moc času i tak si už ale našla čas, aby se trochu zamyslela nad uplynulou i nad tou budoucí sezonou, která bude olympijská.

Navzdory tomu, že se tentokrát hodně věnovala lyžování a absolvovala pouze jeden závod na snowboardu, chce se jízdě na prkně věnovat i nadále.

"Nebylo v plánu takhle snowboard ošidit, nikdo nemohl tušit, že se před mistrovstvím zraním. Ale na prkně chci určitě pokračovat. Spoustě lidí to asi nedává smysl, nechápou, co chci na snowboardu ještě dokázat, ale já chci další medaile," vysvětlila.

Podle lyžařských expertů by se měla Ledecká víc věnovat právě dvěma prknům, protože v ní vidí potenciál zaútočit na glóby ve Světovém poháru.

"To je od nich hezké, že mi věří. Já tomu taky věřím, že jednou glóbus na lyžích získám. Ale ani tak se nehodlám prkna vzdát," dodala.

V další sezoně by měl pokračovat i celý její realizační tým. "Záleží samozřejmě i na nich, jestli budou chtít pokračovat. Ale já myslím, že pojedeme takhle dál a zase se do dalších závodů naučím něco nového," pochvalovala si Ledecká.

Libovala si především v angažmá Franze Gampera, který v trenérském týmu vystřídal Ondřeje Banka.

"Franz je Ital, takže je mnohem otevřenější k ženám. A teď nemyslím ke mně, ale to své charisma trousí po kopci. Je mu sice asi 68, ale vypadá tak na 50, je šarmantní a holky po něm dost jedou, až se tomu s Méďou vždycky smějeme. Po Ondrovi sice jely taky, ale on byl takový stydlín, ten do toho takhle nešel," vtipkovala česká reprezentantka.

Druhým dechem ale dodala, že jí Gamper pomáhá hlavně trenérskými postřehy na trati. "Má hodně zkušeností, když jezdil s norským týmem Aksela Lunda Svindala. Já tam v podstatě jen stojím a snažím se poslouchat a nasávat informace. Těším se na přípravnou sezonu. Teď bude hodně prostoru zapracovat společně na technice."

Na olympijských hrách v Pekingu bude obhajovat dvě zlata: z lyžařského super-G a ze snowboardového paralelního obřího slalomu. I proto je pověrčivá a raději se vrací ke starým pořádkům a vyhýbá se slovu "olympiáda", aby na sebe a svůj tým neuvalila zbytečný tlak.

"Předchozí olympiádě jsme říkali ´korejský přáteláček´, za každé slovo olympiáda jsme tehdy platili 10 eur pokuty. Osvědčilo se to a chceme to zavést i na tu příští sezonu. Takže teď je to ´čínský přáteláček´," smála se.

Soustředí se i na trénink točivých disciplín, protože do programu Světového poháru by mělo přibýt více kombinačních závodů.

"Je to skvělá zpráva. Nevím, jak to vidí lidi, když na to koukají v televizi, ale já kombinaci miluju. V jeden den si zajedete sjezd i slalom, je to pestré. Budu se snažit je do plánů zapojit," těší se Ledecká.