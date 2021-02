Kriechmayr vyhrál i sjezd a slaví zlatý double. Francouz předvedl artistický manévr

Rakouský lyžař Vincent Kriechmayr slaví na mistrovství světa v italské Cortině d'Ampezzo druhou zlatou medaili. Jako třetí muž v historii vybojoval po titulu v superobřím slalomu také triumf ve sjezdu.

Kriechmayr jel první a jeho čas 1:37,79 minuty na trati, která měla místy parametry jeho oblíbeného super-G, už nikdo nepřekonal. Nejvíc ho ohrožoval hned po něm jedoucí Němec Andreas Sander, který skončil s odstupem pouhé setiny překvapivě druhý. Bronz získal favorizovaný Beat Feuz ze Švýcarska. Češi nejeli.

V závodě byl k vidění i nepříjemný pád Němce Romeda Baumanna, stříbrného muže ze super-G, v cílovém prostoru či artistický kousek Francouze Maxence Muzatona. Ten se po škobrtnutí v horní pasáži na lyžích umně otočil o 360 stupňů a zabránil pádu v rychlosti kolem 117 km/h.

Před Kriechmayrem obě rychlostní disciplíny na jednom šampionátu vyhrály jen dvě sjezdařské legendy. Jako první uspěl jeho krajan Hermann Maier v americkém Vailu v roce 1999, kde vyhrál sjezd a o titul v super-G se podělil s Norem Lassem Kjusem. O šest let později získal double Američan Bode Miller v Bormiu.

Mistrovství světa ve sjezdovém lyžování v Cortině d'Ampezzo (Itálie):

Muži - sjezd:

1. Kriechmayr (Rak.) 1:37,79, 2. Sander (Něm.) -0,01, 3. Feuz -0,18, 4. Odermatt (oba Švýc.) a Paris oba -0,65, 6. Innerhofer (oba It.) -0,90, 7. Allegre (Fr.) -0,97, 8. Jansrud (Nor.) -1,02, 9. Janka (Švýc.) -1,08, 10. Röa (Nor.) a Bennett (USA) -1,10.