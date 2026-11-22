Potupa. A ještě na domácím "hřišti". Rakousko, země posedlá sjezdovým lyžováním, těžce vstřebává výsledky sobotního slalomu žen.
V nejlepší třicítce slalomu Světového poháru v Gurglu nenajdete ani jednu rakouskou závodnici. To se alpské velmoci přihodilo poprvé od roku 1997 a slalomu v americkém Park City.
„Je to rozhodně debakl, to se musí říct jasně,“ přiznala Roswitha Stadloberová, prezidentka Rakouského svazu lyžování (ÖSV). „To je na sportu brutální. Musíte to hned hodit za hlavu. Ale nemělo by se to stát podruhé,“ apelovala.
Jenže nároční rakouští fanoušci upozorňují, že nejde o ojedinělý výpadek. Sestupný trend v národní pýše je jasně patrný. V minulé sezoně mělo Rakousko v celkovém hodnocení Světového poháru jen jediného zástupce v top 10 mezi muži i ženami (a to v obou případech až na osmém místě). Ročník předtím byla nejlepší Rakušanka devátá, muži neměli v nejlepší desítce vůbec nikoho.
A na letošní olympiádě v Itálii získalo Rakousko v alpských disciplínách jedinou zlatou a celkově pouze čtyři medaile, což je nejhorší výsledek od her v roce 1994.
I proto se to v diskuzích na sociálních sítích či pod zprávami v online médiích jen hemží skeptickými názory. „Už nejsme lyžařský národ,“ zní jeden z komentářů pod článkem webové verze nejčtenějšího rakouského listu Kronen Zeitung. „Pokud jde o lyžování, stali jsme se banánovou republikou,“ přidal se další.
Současná situace je pro Rakušany o to bolestivější, že úspěchy čím dál častěji sklízí země, které lze za lyžařské velmoci označit jen stěží. Pro Brazílii tak vyhrává Lucas Pinheiro Braathen, v minulé sezoně druhý muž celkové klasifikace SP.
A přímo v Gurglu, v den rakouské potupy, zase historicky první triumf pro Albánii v závodě elitního seriálu oslavila Lara Colturiová. Byť jde o rodačku z Itálie a Pinheiro Braathen má zase kořeny v Norsku.
„Rakousko ztrácí půdu pod nohama v disciplíně, v níž kdysi bylo nesporným vzorem, zatímco jiné národy jsou schopné vychovat úspěšné mladé sportovce,“ posteskl si jeden ze čtenářů Kronen Zeitung.
Šéftrenér rakouské ženské reprezentace Johannes Zöchling ale věří, že tak zle zas není. „Přece nezapomněly ze dne na den lyžovat,“ hájil své svěřenkyně. Z prvního kola postoupily v Gurglu před osmi tisícovkami diváků jen Natalie Falchová (z 24. místa) a Katharina Truppeová (z 19. pozice), jízdu ve druhém ovšem ani jedna nedokončila.
„Chtěly před domácím publikem předvést něco navíc, chtěly přidat plyn. To se pak chyba může stát,“ krčil rameny Zöchling. „Byl to den na houby,“ shrnula to výstižně Truppeová. „Ale i z toho se člověk může poučit,“ doplnila.
Rakouským fanouškům mohou vylepšit náladu muži, v Gurglu se totiž dnes budou mezi brankami proplétat oni. Před týdnem, při prvním slalomu sezony ve finském Levi, byl ovšem nejlepší z nich Johannes Strolz až na 22. místě…
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