Předjezdec se málem zabil, zírala Ledecká. Výsledek superobřího slalomu ji mrzí

Ester Ledecká zakončila Světový pohár lyžařek ve Svatém Mořici šestnáctým místem v superobřím slalomu a ani napotřetí se ve švýcarském středisku nevešla do první patnáctky. Olympijská šampionka v této disciplíně z Pchjongčchangu 2018 dnes zaostala na vítěznou Novozélanďankou Alice Robinsonovou o 1,18 sekundy. Druhá byl Romane Miradoliová z Francie, třetí skončila Italka Sofia Goggiaová.
Ledecká ve Svatém Mořici výrazně nevylepšila výsledky ze sjezdů. V sobotu obsadila 17. místo, o den dříve skončila ještě o pět míst níže. Druhá česká závodnice na startu super-G Barbora Nováková obsadila poslední klasifikovanou 49. příčku.
"Nepovedlo se mi to. Mrzí mě to," řekla České televizi Ledecká. "Se Svatým Mořicem zatím nejsem úplně kamarádka. Nejlepším výsledkem bylo asi sedmé místo z loňského roku. Jinak to bylo vždy štěstí, že jsem se vešla do třicítky. Musím s týmem víc zamakat. Jinak se to udělat nedá," prohlásila.
Start prvního super-G v sezoně pořadatelé o čtvrt hodiny odložili kvůli úpravě jednoho ze skoků na trati. "Ten skok byl nepříjemný už ve sjezdu. Létalo to přes 40 metrů. Měla jsem hrozně dlouhé skoky i ve sjezdu. Dnes nám to na něj pustili paradoxně ještě rovněji. Předtím tam byla ostrá zatáčka a najížděli jsme na ten skok zprava. Teď je to obráceně a máme tam daleko větší rychlost. Proto to skákalo dál," uvedla Ledecká.
Třicetileté reprezentantce, která startovala s číslem 13, se nevydařila hlavně první polovina tratě. V úvodním úseku nabrala ztrátu 27 setin, ve druhé části přidala dalších 72. V cíli figurovala na průběžném osmém místě.
"Já jsem tam na tom skoku takovou rychlost neměla, protože jsem se bohužel zbrzdila oblouky nad tím. Rozhodně to ale nebylo nic hezkého vidět toho prvního předjezdce, jak se tam málem zabil do těch sítí. Na startu se na sebe všechny holky podívaly, jako že to bude 'super'. Měla jsem ale poté možnost vidět hodně holek, takže mě to trochu uklidnilo, že to jde skočit i dobře," uvedla Ledecká.
V konečném pořadí nakonec česká lyžařka klesla ještě o osm míst. Nenavázala tak ve Svatém Mořici na předchozí vydařené výsledky ze snowboardu. "Tím prknem jsem si tady tu statistiku zlepšila, ale u těch lyží mě mrzí, že mi to tu nejde. Musím na tom zapracovat. Musím to dobře zanalyzovat s týmem a doufám, že se nám to podaří zlepšit," doplnila Ledecká.
Čtyřiadvacetiletá Robinsonová porazila Miradoliovou o osm setin a stala se první novozélandskou vítězkou super-G v historii SP. Šestkrát už ovládla obří slalom, jehož průběžné pořadí aktuálně rovněž vede.
Třetí Goggiaová na vítězku ztratila 19 setin. Čtvrtá skončila jednačtyřicetiletá Američanka Lindsey Vonnová, která ve Švýcarsku ovládla páteční sjezd a v sobotu skončila druhá. Od dalších stupňů vítězů ji dělilo osm setin sekundy. Její krajanka a vedoucí žena celkového hodnocení SP Mikaela Shiffrinová závod nedokončila.
SP v sjezdovém lyžování ve Svatém Mořici (Švýcarsko):
Ženy - superobří slalom: 1. Robinsonová (N. Zél.) 1:14,84, 2. Miradoliová (Fr.) -0,08, 3. Goggiaová (It.) -0,19, 4. Vonnová (USA) -0,27, 5. Gaucheová (Fr.) -0,38, 6. Blancová (Švýc.) a Curtoniová (It.) obě -0,53, ...16. Ledecká -1,18, 49. Nováková (obě ČR) -4,66.
Průběžné pořadí SP (po 10 z 37 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 458, 2. Robinsonová 394, 3. Colturiová (Alb.) 302, 4. Scheibová (Rak.) 280, 5. Moltzanová (USA) 267, 6. Rastová (Švýc.) 263, ...50. Ledecká 38.
ŽIVĚBabišův kabinet dorazil do Strakovky autobusem. "Nepotřebujeme 100 dní hájení"
Situaci na domácí politické scéně nejen kolem jmenování nové vlády sledujeme v online reportáži.
ŽIVĚPevnost Berlín: Na 3600 policistů střežilo klíčové jednání o míru na Ukrajině
Ukrajinská a americká delegace dnes v sídle německého kancléře v Berlíně jednaly o ukončení války na Ukrajině. Spojené státy zastupovali zmocněnec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner, v první hodině se jednání v čele ukrajinských vyjednavačů účastnil prezident Volodymyr Zelenskyj. Krátce po jeho odchodu ukrajinská prezidentská kancelář uvedla, že rozhovory skončily.
Klempíř chce v kultuře předvídatelné financování a vyšší platy
Nový ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) chce stabilní prostředí pro kulturní organizace, dlouhodobé a předvídatelné financování a dostupnost kultury napříč regiony. Mezi jeho priority má patřit také zlepšení platových a pracovních podmínek pracovníků v kultuře.