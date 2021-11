Příroda se zlobí, vysvětluje lyžařská superhvězda, proč uvažuje o konci kariéry

Lyžařská superstar Mikaela Shiffrinová prozradila, že zvažuje konec kariéry. Důvodem však není ztráta motivace, zdravotní trable či nedávné smutné události v rodině, ale odpovědnost vůči životnímu prostředí.

Je dvojnásobnou olympijskou vítězkou, šestinásobnou mistryní světa, třikrát vyhrála celkové hodnocení Světového poháru a sedmdesátkrát jeho závod.

Podle mnohých je nejlepší alpskou lyžařkou historie a vzhledem k tomu, že je jí teprve 26 let, měla by mít Shiffrinová před sebou ještě spoustu sezon, aby překonala všechny rekordy. Jenže rodačka z Colorada naopak zvažuje, že bílé svahy opustí.

"Bojuju s tím, že náš sport vyžaduje spoustu cestování. Cítím, že v mojí kariéře přijde moment, kdy se zastavím jen proto, že si řeknu, že cestování kvůli sportu nebudu moci brát jako samozřejmost, a tak přispěju k naší globální uhlíkové stopě," svěřila se Shiffrinová minulý týden před závody nového ročníku Světového poháru ve finském Levi.

Myšlenky na konec kariéry se jí tak nehoní hlavou kvůli možnému nedostatku motivace poté, co vyhrála prakticky všechno dostupné, ani kvůli bolestné ztrátě otce, který před rokem a půl tragicky zemřel. A na vině nejsou ani zdravotní trable, kdy bojuje především s bolavými zády.

"Jsem hodně blízko tomu, abych během sezony změnila své plány. Abych zohlednila vliv mého cestování na životní prostředí," potvrdila Shiffrinová, která jako lyžařka nalétá spoustu kilometrů nejen za závody, ale i kvůli cestám za sněhem při přípravě na sezonu.

Alpské lyžování je navíc závislé na sněhu a povětrnostních podmínkách a ty se neustále zhoršují.

"Nejsem vědkyně, ale jsem znepokojená tím, co se děje. Jako by nám příroda říkala, že se zlobí. Že jsme udělali něco velmi špatného. Je to vážné téma, proto je důvod k velkým obavám," doplnila lyžařka, která jezdí hybridním autem a doma využívá energii ze solárních panelů.