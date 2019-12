Oslavy mě nebaví, smála se Ledecká. Soupeřkám je sympatická, všechny jí gratulovaly

O pouhé dvě setinky přišla o další umístění na stupních vítězů, ale smutek u Ester Ledecké po sobotním sjezdu v kanadském Lake Louise nehledejte. "Mám strašnou radost," komentovala česká lyžařka svůj vstup do sezony Světového poháru v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která ji zastupuje.

První dva starty ve sjezdu v sezoně, zlato a čtvrté místo. Jak to vnímáte? Jako potvrzení dobré přípravy?

Mám z toho strašnou radost. Myslím, že jsme to vykopli dobře. A chci hlavně poděkovat svému týmu, protože odvedli fantastickou práci a já si oba závody opravdu užila.

Jak na to reagovalo lyžařské prostředí a ostatní lyžařky? Nezařadila jste se tímto víkendem mezi favoritky sjezdu pro celou sezonu?

Všechny holky mi to docela přály. Asi jsem jim sympatická i tím, že zároveň jezdím na snowboardu. Všechny mi gratulovaly a měla jsem z toho dobrý pocit. Jsou hrozně fajn. Těžko říct, jestli jsem se zařadila mezi favoritky sjezdu. Je to závod od závodu. Já jsem ráda, že se mi tyto dva závody povedly, a budu se těšit na další.

Jak velký rozdíl byl, že v pátek jste jela po všech favoritkách, zatímco v sobotu jste pak musela čekat, na co váš čas bude stačit? Byly to nervy?

Jiné to bylo hlavně v tom, že jsem musela čekat v cíli. A tam mám daleko větší nervy než před startem, protože tam nemohu už nic ovlivnit. Zajela jsem tu nejlepší jízdu, jaké jsem byla v tu chvíli schopná, a čekala jsem, jak to dopadne. A dopadlo to fantasticky.

Museli jste měnit strategii vzhledem k odlišným povětrnostním podmínkám na trati? V čem se z vašeho pohledu vaše dvě jízdy lišily?

Strategie byla v podstatě stejná, lišilo se to jen v tom, že jsem jeli až z vrcholu, a trať tak byla delší než v pátek. Obě jízdy byly fajn, ale v sobotu paradoxně byla horší viditelnost, přestože v pátek byla mlha. Bylo to hlavně o světle a difuzce. Druhý sjezd mi to také přišel trochu rychlejší.

Kamery vás zachytily, jak komunikujete z cíle s Ilkou Stuhecovou. To je běžné, že si závodnice vzájemně radí, nebo to je důkaz toho, že s ní máte kamarádský vztah?

S Ilkou spolu hodně trénujeme a pomáháme si, protože jsme malé týmy. Je to moje dobrá kamarádka. Vždy jí úspěch přeju. A když poprosila o report z trati, tak jsem měla radost, že jsem jí mohla poskytnout svůj názor. Já jí hrozně fandím. Byla to pro mě samozřejmost.

Nakonec vás z medailových příček odsunula Francesca Marsagliaová, která tak ukončila jedenáctileté čekání na medaili v SP. Přála jste jí to?

To nevím, jak to měla s čekáním na medaili, ale zajela fantastickou jízdu a zasloužila si to. Gratuluji jí.

Budete teď mít čas tento úspěch oslavit i jinak než čokoládou, nebo vám to program nedovolí?

Teď si zase dám asi jen tu čokoládu. Mě ani oslavy moc nebaví. Já to oslavila tou samotnou jízdou jako vždycky. Já se budu hlavně snažit co nejlépe připravit na další závod, který je už zítra (dnešní super-G - pozn. red), a opět zajet na maximum.