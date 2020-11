Ondřej Bank skončil v týmu Ledecké. Užil si se mnou dost, přiznává lyžařka

Olympijské vítězce Ester Ledecké už s přípravou na lyžích nepomáhá Ondřej Bank. Někdejší úspěšný sjezdař se po minulé sezoně rozhodl, že v roli trenéra z rodinných důvodů nebude pokračovat.

"Ondra, bohužel, ukončil kariéru profi trenéra. Alespoň se mnou," řekla Ledecká. "Chápu jeho důvody. Řekl, že potřebuje být víc s rodinou, což je pochopitelný. Užil si toho se mnou spoustu, což je pravda."

Ondřej Bank doplňoval v trenérském lyžařském tandemu Ledecké svého staršího bratra Tomáše. Jeho specializací byla technika a vytyčování ideální linie trati v rychlostních disciplínách. Ledecké pomohl k senzačnímu triumfu v superobřím slalomu na olympiádě v Pchjongčchangu 2018 a loni k prvenství ve sjezdu Světového poháru v Lake Louise. "Třeba ho to ke mně ještě jednou zavede," uvedla Ledecká.

Za Ondřeje Banka hledá náhradu s pomocí svého sponzora. "Rozhodila jsem sítě a mám dobrou možnost," uvedla pětadvacetiletá lyžařka a snowboardistka. Jméno ale neprozradila. "To mám zakázané. Nebylo by to vzrůšo, kdybych to řekla hned," prohlásila.

