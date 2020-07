Olympijský vítěz ve slalomu z Albertville Jagge podlehl krátké nemoci

Olympijský vítěz ve slalomu z her v Alberville Finn Christian Jagge zemřel náhle ve věku 54 let. O úmrtí norského lyžaře informovala jeho manželka na sociálních sítích, Jagge podle ní podlehl krátké těžké nemoci.

Vedle triumfu pod pěti kruhy z roku 1992 měl Jagge ve sbírce i sedm vítězství ve slalomu ve Světovém poháru. V roce 2000 ukončil kariéru, v letech 2005-07 trénoval norskou reprezentaci žen. V současnosti pracoval jako televizní expert pro stanici TV2.

"Je to tak hrozně smutné, byl to skvělý sportovec. Byl dobrý ve spoustě sportů, třeba v tenisu. Ve světě alpského lyžování byl legendou," řekl jeho někdejší týmový kolega Kjetil Andre Aamodt pro televizi NRK. "V 80. letech držel náš sport při životě, byl to tehdy nesmírně důležitý průkopník," dodal.