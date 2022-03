Odermatt si zajistil glóbus za obří slalom. Dubovská dojela ve slalomu šestnáctá

Švýcarský lyžař Marco Odermatt díky druhému místu v Kranjské Goře ovládl Světový pohár v obřím slalomu. Pro vítězství si dnes ve Slovinsku dojel Henrik Kristoffersen z Norska. Martina Dubovská skončila patnáctá ve slalomu Světového poháru v Aare. Z vítězství se radovala Rakušanka Katharina Liensbergerová.

Čtyřiadvacetiletý Odermatt v této sezoně ovládl čtyři z dosavadních šesti obřích slalomů. Dva závody před koncem má na prvním místě hodnocení disciplíny nedostižný náskok 207 bodů právě před Kristoffersenem. Zajistil si tak první křišťálový glóbus v kariéře.

Odermatt navíc vede i celkové pořadí Světového poháru. Na prvním místě má 1319 bodů, druhý je se ziskem 1050 bodů Nor Aleksander Aamodt Kilde. Do konce sezony zbývá ještě pět závodů.

Kristoffersen dnes usiloval o udržení šance na malý glóbus, ale navzdory 27. vítězství v kariéře se mu to nepodařilo. Na sjezdovce Podkoren vyhrál s náskokem 33 setin před krajanem Lucasem Braathenem a Odermattem.

Prvního vítězství v sezoně se i přes nejrychlejší čas v prvním kole nedočkal Alexis Pinturault. Obhájce celkové prvenství promarnil šanci vyrovnat rekord slavného Alberta Tomby, který zatím jako jediný muž vyhrál alespoň jeden závod seriálu v jedenácti sezonách v řadě.

Nedařilo se ani jedinému českému zástupci na startu Kryštofu Krýzlovi. Pětatřicetiletý reprezentant obsadil v prvním kole 51. místo a ani při osmém startu v probíhající sezoně na postup nedosáhl.

Dubovská po druhém kole poskočila o čtyři příčky

Bývalá slalomová mistryně světa Liensbergerová získala v Aare třetí výhru v SP o 16 setin sekundy před Norkou Minou Fürstovou Holtmannovou. Třetí skončila Švýcarka Michelle Gisinová.

"Jsem nadšená, že jsem to znovu dokázala," radovala se Liensbergerová, která v Aare loni slavila první pohárový triumf. "Věděla jsem, že to nebude snadné, ale dala jsem do toho všechno."

Němka Lena Dürrová stejně jako na olympijských hrách v Pekingu neudržela vedení z prvního kola a tentokrát skončila pátá. Vlhová klesla na čtvrté místo z druhé pozice po úvodní jízdě. A ze čtvrtého se o pět míst propadla Mikaela Shiffrinová, která měla ve druhém kole až čtyřiadvacátý čas.

Dubovská figurovala po prvním kole na 19. místě, po druhém se posunula o čtyři příčky výš. Další Češka Gabriela Capová obsadila 41. místo a do druhé jízdy nepostoupila.

V čele seriálu se udržela Američanka Shiffrinová, ale obhájkyně velkého glóbu Slovenka Petra Vlhová snížila její náskok díky čtvrtému místu na 56 bodů.

Souboj o celkové prvenství v sezoně mezi Shiffrinovou a Vlhovou vyvrcholí příští týden ve čtyřech závodech ve finále SP na francouzských sjezdovkách v Méribelu a Courchevelu.

SP v sjezdovém lyžování v Kranjské Goře (Slovinsko):

Muži - obří slalom: 1. Kristoffersen 2:18,28 (1:09,82+1:08,46), 2. Braathen (oba Nor.) -0,33 (1:09,55+1:09,06) a Odermatt -0,33 (1:09,96+1:08,65), 4. Meillard (oba Švýc.) -0,69 (1:11,09+1:07,88), 5. Brennsteiner (Rak.) -0,77 (1:09,89+1:09,16), 6. De Aliprandini (It.) -0,81 (1:09,76+1:09,33), 7. McGrath (Nor.) -1,13 (1:11,02+1:08,39), 8. G. Caviezel (Švýc.) -1,45 (1:10,62+1:09,11), 9. Feller (Rak.) -1,51 (1:10,52+1:09,27), 10. Kranjec (Slovin.) -1,53 (1:09,73+1:10,08), …v 1. kole 51. Krýzl (ČR) 1:13,69.

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 7 z 9 závodů): 1. Odermatt 560, 2. Kristoffersen 353, 3. Feller 290, 4. De Aliprandini 247, 5. Pinturault (Fr.) 238, 6. Murisier (Švýc.) 199.

Průběžné pořadí SP (po 32 z 37 závodů): 1. Odermatt 1319, 2. Kilde (Nor.) 1050, 3. Mayer (Rak.) 836, 4. Kristoffersen 774, 5. Feuz (Švýc.) 734, 6. Kriechmayr (Rak.) 640.

SP ve sjezdovém lyžování v Aare (Švédsko):

Ženy - slalom: 1. Liensbergerová (Rak.) 1:46,18 (51,08+55,10), 2. Holtmannová (Nor.) -0,16 (51,42+54,92), 3. Gisinová (Švýc.) -0,23 (51,11+55,30), 4. Vlhová (SR) -0,25 (50,81+55,62), 5. Dürrová (Něm.) -0,34 (50,73+55,79), 6. Truppeová (Rak.) -0,71 (51,80+55,09), 7. Buciková (Slovin.) -0,72 (51,35+55,55), 8. Meillardová (Švýc.) -0,75 (52,66+54,27), 9. Shiffrinová (USA) -0,80 (50,98+56,00), 10. Slokarová (Slovin.) -0,85 (51,78+55,25), …15. Dubovská -1,56 (52,20+55,54), v 1. kole Capová (obě ČR) 53,95.

Průběžné pořadí slalomu (po 8 z 9 závodů): 1. Vlhová 710 b., 2. Shiffrinová 469, 3. Liensbergerová 372, 4. Dürrová 357, 5. Holdenerová (Švýc.) 321, 6. Gisinová 247, …16. Dubovská 124.

Průběžné pořadí SP (po 33 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 1245, 2. Vlhová 1189, 3. Brignoneová 931, 4. Goggiaová (obě It.) 851, 5. Hectorová (Švéd.) 742, 6. Gisinová 724, …20. Ledecká (ČR) 389, 55. Dubovská 124.