Nějak se mi pletou hůlky a lyže navíc, směje se před dalším dílem SP Ledecká

Ester Ledeckou čeká ve Světovém poháru nová lyžařská zkušenost. Ve čtvrtek se v rakouském středisku Lech/Zürs postaví na start paralelního obřího slalomu, což je ale na druhou stranu disciplína, kterou dobře zná ze snowboardingu. Pojede i Martina Dubovská, která se ve víkendových slalomech v Levi blýskla dvanáctým a desátým místem.

Ledecká si není úplně jistá, zda v Rakousku dokáže zúročit zkušenosti ze snowboardu. "Zatím v trénincích, kterých jsem měla docela málo, se mi tam dost pletla ta druhá lyže a ty hůlky," prohlásila se smíchem v nahrávce pro média dvojnásobná olympijská vítězka z Pchjongčchangu.

"Mysleli jsme si v týmu, že budu rychlá na startu, že tam mám tu reakci naučenou ze snowboardu. Ale zjistili jsme, že jsem zdaleka nejpomalejší z těch, s kterými jsme trénovali. Takže mám určitě co dohánět a uvidíme, jestli se podaří něco dobrého zajet," řekla Ledecká, která sezonu SP zahájila 20. místem v obřím slalomu v Söldenu.

Zatím se hodlá soustředit na dopolední kvalifikaci a ráda by se probojovala do podvečerního finále pod umělým osvětlením. "Bylo by skvělé být mezi 30 nejlepšími, ale tréninku bylo málo. Na sněhu jsem skoro každý den, ale dělám dva sporty," připomněla.

"Brány jsou tady hodně blízko u sebe, je to vlastně takový slalom na obřačkách. To bude vyhovovat specialistkám na točivé disciplíny, to já bohužel zatím nejsem, ale budu bojovat," slíbila Ledecká.

V Lech/Zürs se nepředstaví americká lyžařka Mikaela Shiffrinová, která dala přednost tréninku. Ve víkendových slalomech v Laponsku obsadila druhé a páté místo, oba závody vyhrála její největší rivalka v této disciplíně Petra Vlhová ze Slovenska.