Milion a čtvrt za víkend. Ledecká vydělala v Lake Louise víc než za sezonu na prkně

Miluje dva sporty, ale jeden v porovnání s druhým vypadají jako hlavní postavy z pohádky Princ a chuďas. Ester Ledecká zahájila sezonu senzačními výkony na lyžích a vydělala si za jeden víkend víc, než zvládne na snowboardu v závodech za celou sezonu Světového poháru.

Mezi alpskými lyžařkami působí česká snowboardistka jako zjevení od loňské olympiády v Pchjongčchangu, kde senzačně ovládla super-G a stala se pod pěti kruhy dvojnásobnou šampionkou ve dvou různých sportech.

O víkendu v Lake Louise čtyřiadvacetiletá obojživelnice potvrdila, že to nebyla náhoda, a kopec sjela nejrychleji i v rámci Světového poháru.

Jestli po korejských hrách v médiích i mezi fanoušky rezonoval názor, že by Ledecká měla začít upřednostňovat marketingově zajímavější a sledovanější alpské lyžování, nyní budou tyto hlasy zřejmě ještě silnější.

Řeč čísel při srovnání závodnických výdělků, tedy prize money, je neúprosná. Za první místo v sobotním sjezdu si česká reprezentantka vysloužila šek na 45 tisíc švýcarských franků, tedy něco přes milion korun. Za triumf ve Světovém poháru snowboardových slalomářek dostává zhruba čtvrtinu.

Ledecká zapsala v Lake Louise vedle prvního také čtvrté místo v dalším sjezdu a bodovanou 30. příčku v super-G. Když sečteme její víkendové výdělky, dostaneme se na 52 500 švýcarských franků (1,225 milionu korun). V pořadí výdělků rozběhnutého seriálu je tak na průběžném třetím místě ze všech alpských lyžařek.

Pro srovnání: v olympijské sezoně 2017/18 objela Češka sedm zastávek Světového poháru, ze kterých vydřela téměř 75 tisíc franků, tedy asi 1,735 milionu korun.

Za minulou sezonu, kdy už více tříštila pozornost směrem k lyžování, stihla o jedny závody Světového poháru méně a pohoršila si i výsledkově, takže její prize money ze závodů dají dohromady téměř padesát tisíc švýcarských franků. Tedy sumu těsně pod úrovní té, kterou si vyjela před pár dny v Kanadě.

Je tedy možné, že i podle toho upraví program rozjeté sezony. "Budu zase dělat, co budu moct. Máme nějaký hrubý plán A, ale myslím, že v sezoně to bude hodně improvizace. Zatím to vychází asi tak půl na půl, co se závodů na snowboardu a na lyžích týče," říkala Ledecká ještě před sezonou.

Už teď je jasné, že v sobotu bude ve Svatém Mořici pokračovat na lyžích, kde pojede super-G a v neděli paralelní slalom, do kterého dostala kartu mezinárodní federace FIS.

Poté se přesune do francouzského Val d'Isere, kde bude moci navázat na skvělé výkony ve sjezdu.

Snowboard zřejmě přijde na řadu až v příštím roce.