Ledecké rychlý úvod nestačil. Vonnové zhatila další triumf mladá Němka

Ester Ledecká skončila sedmnáctá ve druhém sjezdu Světového poháru ve Svatém Mořici, o pět příček lépe než v pátek. Trojnásobná olympijská šampionka ztratila na vítěznou Němku Emmu Aicherovou sekundu a půl.
Aicherová porazila i královnu pátečního závodu Lindsey Vonnovou, jednačtyřicetiletá Američanka byla dnes druhá. Stupně vítězů doplnila Italka Sofia Goggiaová.
Třicetiletá Ledecká nenavázala ani dnes na druhou příčku ze čtvrtečního tréninku. Startovala jako šestá, nevyšel jí hlavně druhý a třetí sektor trati. Do cíle dojela na průběžném pátém místě se ztrátou 68 setin na Rakušanku Ariane Rädlerovou, pak se propadala pořadím. Další česká reprezentantka Barbora Nováková obsadila 48. pozici, o jednu horší než při své páteční premiéře v seriálu.
Třetí vítězství v SP a druhé ve sjezdu vybojovala Aicherová. Dvaadvacetiletá Němka porazila Vonnovou o 24 setin a zhatila její útok na 84. triumf ve Světovém poháru. Uspěla díky vydařené jízdě ve třetí a čtvrté pasáži, kde patřila k nejrychlejším z celého pole.
Vonnová, které od léta pomáhá bývalý elitní norský sjezdař Aksel Lund Svindal, potvrdila výbornou formu. Olympijská šampionka z Vancouveru 2010 a dvojnásobná mistryně světa utrpěla v minulosti řadu zranění a loni na jaře se podrobila další operaci kolena, při níž dostala částečnou náhradu. To jí umožnilo návrat k lyžování. Dnes však neprojela ideálně třetí pasáž, ztratila tam na Aicherovou 27 setin. Třetí Goggiaovou přesto v cíli těsně předčila.
Program ve Svatém Mořici vyvrcholí nedělním superobřím slalomem.
SP ve sjezdovém lyžování ve Svatém Mořici (Švýcarsko):
Ženy - sjezd: 1. Aicherová (Něm.) 1:30,50, 2. Vonnová (USA) -0,24, 3. Goggiaová (It.) -0,29, 4. Johnsonová (USA) -0,40, 5. Puchnerová (Rak.) -0,65, 6. Pirovanová (It.) -0,76, ...17. Ledecká -1,49, 48. Nováková (obě ČR) -3,10.
Průběžné pořadí sjezdu (po 2 z 9 závodů): 1. Vonnová 180, 2. Aicherová 145, 3. Eggerová (Rak.) 116, 4. Goggiaová 110, 5. Puchnerová 105, 6. Pirovanová 72, ...20. Ledecká 23.
Průběžné pořadí SP (po 9 z 37 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 458, 2. Colturiová (Alb.) 302, 3. Robinsonová (N. Zél.) 294, 4. Scheibová (Rak.) 280, 5. Moltzanová (USA) 267, 6. Rastová (Švýc.) 263, ...57. Ledecká 23.
ŽIVĚBabišův kabinet dorazil do Strakovky autobusem. "Nepotřebujeme 100 dní hájení"
Situaci na domácí politické scéně nejen kolem jmenování nové vlády sledujeme v online reportáži.
Bičík: Sparta? Hrůzné zjištění. A gól jde jasně za Vindahlem, i když ho Priske hájí
„Spartu především doma ženou fanoušci, chce soupeře co nejrychleji pokořit, buší do něj. Ale nevychází to, poslední dobou teda vůbec. V obraně pak vznikají mezery. Stačí připomenout, že jedenáctkrát inkasovala jako první. Hrůzné zjištění,“ říká bývalý brankář David Bičík v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění v české fotbalové lize.
ŽIVĚPevnost Berlín: Na 3600 policistů střežilo klíčové jednání o míru na Ukrajině
Ukrajinská a americká delegace dnes v sídle německého kancléře v Berlíně jednaly o ukončení války na Ukrajině. Spojené státy zastupovali zmocněnec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner, v první hodině se jednání v čele ukrajinských vyjednavačů účastnil prezident Volodymyr Zelenskyj. Krátce po jeho odchodu ukrajinská prezidentská kancelář uvedla, že rozhovory skončily.