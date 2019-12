Ledecké chtěli v Kanadě nabídnout občanství, tak dlouho zde ještě nikdo netrénoval

Pátou sjezdařskou sezonu mezi elitou má před sebou Ester Ledecká. Šokující olympijská vítězka superobřího slalomu, která lyže kombinuje se snowboardem, na němž světu dominuje, má za sebou měsíční přípravu v Nakisce a Světový pohár rozjede tento týden v kanadském Lake Louise.

"Mým cílem je udělat radost všem lidem, kteří mě podporují. Není nic hezčího, než slyšet spokojený hlas trenérů a kluků z týmu z vysílaček v cíli. Mně by stačilo se zase aspoň o kousek zlepšit," uvedla čtyřiadvacetiletá Ledecká z Kanady v odpovědích na otázky ČTK prostřednictvím své marketingové agentury Sport Invest.

V Lake Louise jsou v pátek a v sobotu na programu sjezdy, kterým předcházejí tři tréninky, a v neděli super-G. Po měsících příprav už závodní duše Ledecké plesá, že se pojede naostro. "Těším se jak malej Jarda!" přitakala.

"Nechci říkat nějaká čísla, abych nedostával Ester pod tlak, ale zdá se mi, že lyžuje dobře, i když trénink je jedna věc, závod druhá. Myslím ale, že v Lake Louise by mohla být hodně dobrá," uvažoval před sezonou kouč Tomáš Bank. Důležité bude podle něj sebevědomí Ledecké. "Sebedůvěra a jistota je navázaná na množství tréninků. A když bude stát na startu a bude si věřit, pak může být rychlá," dodal.

Na sjezdovce v Lake Louise se Ledecké daří. Předloni tam vyhrála jeden trénink a sedmým místem si vyjela dosud nejlepší umístění ve Světovém poháru na lyžích. Loni skončila v jednom ze sjezdů desátá. "Ten kopec je krásný. Rychlý. Těžký. Dlouhý. A zase krásný," řekla k tříkilometrové trati zvané Mužská olympijská.

Téměř celý listopad strávila Ledecká v Nakisce. Na rozdíl od minulých let byla na jednom místě, první půlku trénovala na prkně a po krátkém odpočinku na lyžích. "Líbilo se mi to moc. Hlavně na lyžích jsem se vyřádila," pochvalovala si.

Ve středisku vzdáleném sto kilometrů od Calgary podle manažera resortu Jana Sekeraka nikdo před Ledeckou netrénoval tak dlouho v kuse. "Místní už se prý domlouvali, že mi zažádají o kanadské občanství," vtipkovala.

Na olympiádě v Pchjongčchangu v únoru 2018 ovládla lyžařské super-G a zlato získala i v paralelním obřím slalomu na snowboardu. Mohlo by se zdát, že minulá sezona pro ni byla psychicky náročná. "Psychicky náročná? Pro koho, prosím Vás? Já dělám, co mě baví a užívám si to. Poolympijská sezona byla dosud moje nejúspěšnější zima jak na snowboardu, tak na lyžích," konstatovala Ledecká.

Výsledky jí dávají za pravdu. Počtvrté za sebou zvedla nad hlavu velký křišťálový glóbus za paralelní disciplíny ve snowboardingu a přidala i globus za obří slalom. "Pro psychiku je naopak příjemné, být tolik týdnů, měsíců a let světovou jedničkou," podotkla.

Na lyžích si vylepšila celkové umístění v SP (54.) a v superobřím slalomu ještě výrazněji: v olympijské zimě v něm skončila 47., v té další osmadvacátá. "To je dobrý posun ve výkonnosti. Na další závody už se moc těším," hodnotila.

Tentokrát by měla do zimy vstoupit bez zdravotních komplikací. Minulý rok si v tréninku na snowboardu poranila ruku a před sjezdy v Lake Louise musela na operaci záprstní kůstky. "No jo. První tři závody jsem jela s přitejpovanou rukou k hůlce. Byla úleva pak přeskočit na snowboard a mít volné ruce," vzpomínala.