Bronzový sjezd v Ga-Pa. Ledecká slaví na Kandaharu druhé stupně vítězů mezi lyžařkami

Ester Ledecká dojela třetí ve sjezdu v Garmisch-Partenkirchenu a dosáhla na druhé stupně vítězů v lyžařském Světovém poháru. Čtyřiadvacetiletá Češka zůstala třetí i v hodnocení disciplíny, po šesti z devíti závodů ztrácí na vedoucí Corinne Suterovou ze Švýcarska 64 bodů.

V Ga-Pa si připsala první výhru ve sjezdu v kariéře domácí Němka Viktoria Rebensburgová, bývalá olympijská vítězka v obřím slalomu. Druhá skončila s odstupem 61 setin Italka Federica Brignoneová, Ledecká na vítězku ztratila 83 setin sekundy.

"Perfektní jízda to asi nebyla, ale docela dobrá jo. Snažila jsem se dělat to, co mi kluci poradili. A poradili mi dobře. Měla jsem perfektně připravené lyže od Miloše (servismana Machytky) a tělo od Médi (fyzioterapeuta Michala Lešáka). A Bankovi trenéři (Ondřej a Tomáš) opět odvedli vynikající práci. Já už jsem pak jen sjela kopec," řekla Ledecká novinářům v cíli.

Vítězka prosincového sjezdu z Lake Louise Ledecká za sebou nechala o 12 setin sekundy úřadující olympijskou šampionku Sofii Goggiaovou z Itálie, Suterová byla pátá. Před Ledeckou je ještě v hodnocení sjezdu o tři body Američanka Mikaela Shiffrinová, která po nenadálém úmrtí otce na neurčito přerušila sezonu. V celkovém hodnocení SP je česká reprezentantka třináctá.

Ledecká v Ga-Pa před čtyřmi lety absolvovala první závod mezi lyžařskou elitou a dobrou formu naznačila pátým místem v pátečním tréninku. Na trať se vydala jako jedna z posledních velkých favoritek s číslem 15 a z dalších závodnic se jejímu času dokázala přiblížit jen Goggiaová.

Třicetiletá Rebensburgová si připsala 19. výhru v kariéře. Je první německou vítězkou sjezdu SP po Marii Höflové-Rieschové, které se to podařilo před deseti lety právě na sjezdovce Kandahar v Ga-Pa.

V neděli se ve lyžařském středisku v Bavorských Alpách pojede superobří slalom.

Závod SP v sjezdovém lyžování v Garmisch-Partenkirchenu (Německo):

Ženy - sjezd: 1. Rebensburgová (Něm.) 1:41,94, 2. Brignoneová (It.) -0,61, 3. Ledecká (ČR) -0,83, 4. Goggiaová (It.) -0,95, 5. C. Suterová (Švýc.) -0,98, 6. Štuhecová (Slovin.) -1,52, 7. Hählenová (Švýc.) -1,63, 8. Vlhová (SR) -1,74, 9. Marsagliaová (It.) -1,77, 10. Reisingerová (Rak.) -1,80.

Průběžné pořadí sjezdu (po 6 z 9 závodů): 1. C. Suterová 317, 2. Shiffrinová (USA) 256, 3. Ledecká 253, 4. Brignoneová 234, 5. Rebensburgová 211, 6. Curtoniová (It.) 196.

Průběžné pořadí SP (po 23 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 1225, 2. Brignoneová 1035, 3. Vlhová 862, 4. Bassinová (It.) 640, 5. Rebensburgová 556, 6. C. Suterová 517, …13. Ledecká 320, 76. Dubovská 35, 91. Capová (obě ČR) 21.