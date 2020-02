Ledecká v Itálii pojede. Strach z koronaviru ale omezí počet diváků

Závody Světového poháru ve sjezdovém lyžování se o víkendu v italském středisku La Thuile uskuteční podle plánu, kvůli rozšíření koronaviru na severu země ale bude omezen počet diváků.

V superobřím slalomu a kombinaci plánuje start i Ester Ledecká, jež by ráda navázala na třetí místo v kombinačním závodu v Crans Montaně z minulého týdne.

Lyžařské středisko La Thuile leží u hranic s Francií a Švýcarskem v regionu Valle d'Aosta, kde se zatím žádný případ nákazy virem neobjevil. Netýká se ho proto vládní nařízení o zákazu sportovních a veřejných akcí, který platí v šesti regionech.

Konání závodů dnes potvrdili zástupci italského lyžařského svazu. S ohledem na ochranu veřejného zdraví počítají s preventivní lékařskou kontrolou italských závodníků a jejich týmů, plánují i snížení počtu diváků. Konkrétní opatření ale nezveřejnili.

Chybět v La Thuile stále bude Američanka Mikaela Shiffrinová, jež na začátku února po náhlém úmrtí otce přerušila na neurčito sezonu. Při její neúčasti se do čela průběžného pořadí SP dostala Italka Federica Brignoneová.

Virus možná omezí i štafetu s pochodní

Pořadatelé olympijských her v Tokiu zvažují kvůli epidemii koronaviru omezení tradiční štafety s olympijskou pochodní, která by měla před oficiálním zahájením her putovat Japonskem.

Oheň bude v antické Olympii slavnostně zažehnut 12. března a po týdenní cestě po Řecku bude pochodeň předána organizátorům. Na japonské území štafeta vyběhne 26. března.

Související Biatlon na Vysočině bezpečnostní rada ohledně koronaviru neřešila

Konkrétní opatření, změny nebo zkrácení trasy zatím pořadatelé neuvedli. Stále počítají s tím, že se olympijské i paralympijské hry uskuteční podle plánu, a zrušit nehodlají ani štafetu. "O tom vůbec neuvažujeme," prohlásil výkonný ředitel organizačního výboru Toširo Muto. Více oznámí příští týden.

Mimořádná opatření slibují i zástupci Řeckého olympijského výboru. "Uděláme, co je v lidských silách, aby se během štafety nevyskytly žádné problémy," prohlásil v pondělí Sakis Vassiliadis, jenž řídí ceremoniál zažehnutí ohně.

Na řeckém území by se podle původních plánů mělo do štafety zapojit zhruba 600 běžců, v Japonsku pak dalších více než 10 000. Štafetu zahájí jako první žena v historii řecká olympijská vítězka ve sportovní střelbě Anna Korakakiová, pochodeň pak předá japonské vítězce maratonu z olympijských her 2004 v Aténách Mizuki Nogučiové.

Cestu Japonskem olympijský oheň zahájí ve Fukušimě v regionu Tohoku, který v roce 2011 silně zpustošilo zemětřesení a následné tsunami. O život tehdy přišlo více než 18 000 lidí. Před slavnostním zahájením her na stadionu v Tokiu by pochodeň měla zavítat do všech 47 japonských prefektur.