Ledecké v super-G ve Svatém Mořici body těsně unikly. Skončila na 31. místě

Ester Ledecké se v lyžařském Světovém poháru nevydařil podle představ ani druhý superobří slalom. Ve Svatém Mořici v sobotu dojela na 31. místě a při čtvrtém startu v sezoně SP poprvé nebodovala.

Na vítěznou Italku Sofii Goggiaovou česká reprezentantka ztratila 2,23 sekundy.

Dvojnásobná olympijská šampionka Ledecká, která zatím v novém ročníku dává přednost lyžím před snowboardem, začala sezonu premiérovým vítězstvím ve sjezdu na Světovém poháru v Lake Louise, ve druhém pak skončila o dvě setiny čtvrtá. V úvodním super-G už se jí v Kanadě tolik nedařilo a uzavřela bodovanou třicítku.

Pro čtyřiadvacetiletou olympijskou vítězku v této disciplíně z Pchjongčchangu tak zůstává pohárovým maximem v super-G jedenácté místo z Val Gardeny z minulé sezony.

Sedmadvacetiletá Goggiaová vybojovala sedmé vítězství v kariéře s náskokem jediné setiny před krajankou Federicou Brignoneovou. Třetí skončila s odstupem 13 setin vedoucí žena průběžného pořadí SP Mikaela Shiffrinová z USA.

SP v sjezdovém lyžování ve Svatém Mořici (Švýcarsko):

Ženy - superobří slalom:

1. Goggiaová 1:12,96, 2. Brignoneová (obě It.) -0,01, 3. Shiffrinová (USA) -0,13, 4. Schmidhoferová (Rak.) -0,30, 5. Gutová-Behramiová -0,72, 6. C. Suterová (obě Švýc.), Ortliebová (Rak.) a Lieová (Nor.) všechny -0,87, 9. Worleyová (Fr.) -0,93, 10. Rebensburgová (Něm.) -0,96, …31. Ledecká (ČR) -2,23.

Průběžné pořadí superobřího slalomu (po 2 ze 7 závodů): 1. Rebensburgová 126, 2. Brignoneová 116, 3. Goggiaová a C. Suterová obě 100, 5. Delagová (It.) 87, 6. Shiffrinová 86, …40. Ledecká 1.

Průběžné pořadí SP (po 8 z 41 závodů): 1. Shiffrinová 532, 2. Rebensburgová 261, 3. Brignoneová 241, 4. C. Suterová 225, 5. Schmidhoferová 218, 6. Gisinová (Švýc.) 207, …8. Ledecká 151, 50. Dubovská 29, 58. Capová (obě ČR) 21.