Ledecká netrénovala na sjezd ani v Ga-Pa. A přišla o další závody na snowboardu

Kandidátem ODS na senátora za Teplicko by mohl být teplický primátor Hynek Hanza. Uvedl to ve středu předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil. Hanza by byl podle něj vhodným adeptem. Nabídku zvažuje s ohledem na to, zda by se mu povedlo skloubit práci senátora a řízení lázeňského města, jako se to dařilo jeho zesnulému předchůdci Jaroslavu Kuberovi.

"Velmi vhodným kandidátem by byl pan primátor Hanza. Je na něm, aby zvážil všechna pro a proti. Věřím, že ty výzvy a nabídky, aby kandidoval, přijme," uvedl Vystrčil. Rizikem podle něj je, že Hanza může být podezříván z hromadění funkcí, Kubera to ale zvládl.