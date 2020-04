Ledecká narazila na zlatou žílu. Lyžařské okolí na jejího servismana házelo špínu

Loni na jaře v rozkvetlé pražské botanické zahradě poprvé představila novou posilu. Lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká tam na tiskové konferenci oficiálně uvedla do týmu servismana Miloše Machytku. Po roce září štěstím, jaký kauf udělala. Přitom si o někdejším členovi servisu Šárky Strachové vyslechla i pomluvy.

Na konci loňské sezony řešila Ledecká, kým nahradit Petra "Olsena" Kouřila, který se jí o lyže a prkna staral čtyři sezony. Měla nabídky ze Slovenska i Slovinska, ale sáhla do českých vod.

"Je tady Miloš Machytka. Je to skvělý chlap a jsem ráda, že ho můžu přidat mezi své bodyguardy," říkala tehdy Ledecká.

Machytka, který má na kontě lyžařské úspěchy se Strachovou, byl sám zvědav, jak do týmu zapadne. Charakterově je jiným typem člověka, než byl Kouřil. "Já jsem víc ukecaný, nejsem takový introvert. V Lake Louis jsem byl na startu nervózní víc než Ester," přiznal později Machytka.

Jenže po senzačním vítězství v prvním sjezdu mohly veškeré obavy stranou a pětadvacetiletá reprezentantka si služby nového servismana pochvalovala po celou sezonu.

"Zapadl nad očekávání. A mile mě to překvapilo. Já jsem Miloše jako potenciálního servismana sledovala už řadu, opravdu řadu let. Informovala jsem se na něj i u Šárky (Strachové), sledovala jsem jeho přístup k práci v Chile, kam s sebou beru české kluky - lyžaře, o které se tam staral. Takže jsem věděla, jak pracuje i jaký je to člověk," řekla deníku Aktuálně.cz Ledecká.

Pro Machytku nebylo angažmá u české obojživelnice jednoduché ani v tom, že se musel starat i o její snowboardy a komunikovat tak s oběma trenéry.

"Každý nový člen si s ostatními musí sednout, proto jsem se radila i s kluky v týmu a všichni byli jednoznačně a okamžitě pro," dodala.

Komu se posila v týmu dvojnásobné olympijské šampionky nelíbila, byl ale český lyžařský rybníček.

"Když se rozkřiklo, že o spolupráci s Milošem uvažuju, volal mamince nějaký chlapík z jedné lyžařské akademie ve známém českém středisku, ať si na Miloše dáme pozor, že je takový a makový, a házel na něj špínu," přiznala s tím, že Machytka dostával spoustu dalších nabídek.

"Všemožné české lyžařské instituce mu najednou začínaly nabízet hory doly… Takže jsem začala tušit, že jsem zřejmě narazila na zlatou žílu. A byla jsem potěšená, že dal přednost práci se mnou. Co vám budu povídat, mně teď stačí se jen na startu odrazit a jedu si jako král," směje se Ledecká.