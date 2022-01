Ledecká ladí před olympiádou výbornou formu. Ve sjezdu v Cortině skončila třetí

Ester Ledecká se necelé dva týdny před startem olympijských her dostala na stupně vítězů ve Světovém poháru lyžařek. Jedna z největších českých medailových nadějí pro hry v Pekingu dojela třetí ve zkráceném sjezdu Světového poháru v Cortině d'Ampezzo. Za vítěznou Italkou Sofií Goggiaovou zaostala o 26 setin sekundy.

Závod se jel kvůli silnému větru z nižšího startu a královna sjezdu Goggiaová se přes řadu problémů na trati jako jediná dostala pod minutu a sedm vteřin. Druhá skončila Ramona Siebenhoferová z Rakouska, která předčila Ledeckou o pouhých šest setin.

Ledecká, která bude v Pekingu obhajovat senzační olympijské vítězství v superobřím slalomu a také zlato na snowboardu, je mezi nejlepšími třemi v SP na lyžích pošesté a počtvrté ve sjezdu. Naposledy byla druhá ve sjezdu na den přesně před rokem v Crans Montaně.

Závod se kvůli větru jel ze sníženého startu a byl o půl vteřiny kratší než v trénincích. Ledecká startovala až sedmnáctá a zvládla trať výtečně. Dobře se rozbruslila po startu, držela téměř ideální stopu a nenechala se rozhodit z postoje občas hrbolatým podkladem.

Zatímco sjezd Ledecké působil dravě, ale klidně, Goggiaová dostála své pověsti a jela na hranici rizika. V horní pasáži ustála prudký poryv větru a ve sněhu jela poslepu. Pak Italka, která před týdnem ve sjezdu v Zauchensee spadla a skončila v sítích, málem vyjela z trati, musela korigovat jízdu, aby se vešla do branky, jela i po jedné lyži, přesto pořád nejrychleji.

"Byla to divoká jízda a skvělý závod. Jsem šťastná. Dnešek je nejlepším dnem mé kariéry," radovala se Goggiaová po sedmnáctém vítězství, ale prvním na domácí půdě.

Ledecká zajela dosud nejlépe v SP na lyžích v Cortině, kde slavila na protější straně údolí pět triumfů na snowboardu, ve sjezdu osmé místo z roku 2019. Loni na mistrovství světa skončila na ikonické olympijské sjezdovce Tofana v obou rychlostních závodech čtvrtá.

V neděli je v Cortině na pořadu superobří slalom a je možné, že půjde o poslední start Ledecké před olympiádou. Světový pohár sice ještě pokračuje příští týden sjezdem a super-G v německém středisku Garmisch-Partenkirchen, ale česká lyžařka možná tyto závody vynechá.

Závod SP ve sjezdovém lyžování v Cortině d'Ampezzo (Itálie):

Ženy - sjezd:

1. Goggiaová (It.) 1:06,98, 2. Siebenhoferová (Rak.) -0,20, 3. Ledecká (ČR) -0,26, 4. C. Suterová (Švýc.) -0,33, 5. Puchnerová (Rak.) -0,37, 6. Gisinová (Švýc.) -0,44, 7. Reisingerová (Rak.) -0,57, 8. Mowinckelová (Nor.) -0,59, 9. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,68, 10. Weidleová (Něm.) -0,81.

Průběžné pořadí sjezdu (po 5 z 9 závodů): 1. Goggiaová 400 b., 2. Siebenhoferová 264, 3. Johnsonová (USA) 240, 4. C. Suterová 231, 5. Puchnerová 211, 6. Nadia Delagová (Švýc.) 173, …9. Ledecká 123.

Průběžné pořadí SP (po 23 z 37 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 966, 2. Vlhová (SR) 929, 3. Goggiaová 769, 4. Hectorová (Švéd.) 582, 5. Brignoneová (It.) 559, 6. Siebenhoferová 517, …31. Ledecká 172, 48. Dubovská (ČR) 108.