Zkrácené super-G ve svatém Mořici ovládly Italky. Brignoneová uspěla před Curtoniovou

Italská sjezdařka Federica Brignoneová vyhrála kvůli větru zkrácený superobří slalom ve Svatém Mořici a připsala si páté vítězství v disciplíně a sedmnácté v kariéře ve Světovém poháru. Brignoneová zvítězila o jedenáct setin před krajankou Elenou Curtoniovou. Třetím místem si upevnila vedení v SP Mikaela Shiffrinová z USA.

Česká hvězda Ester Ledecká, která byla v prvním super-G sezony v Lake Louise třináctá, ve Svatém Mořici nestartovala, protože se chystá na snowboardingové závody.

Jednatřicetiletá Brignoneová se díky sedmnácti výhrám v závodech Světového poháru stala nejúspěšnější Italkou. O jedno vítězství překonala Deborah Compagnoniovou. "Doufám, že nekončím a přidám další výhry. Dneska jsem měla štěstí na podmínky," řekla Brignoneová.

Vítězka sobotního závodu Švýcarka Lara Gutová-Behramiová byla na prvním mezičasu jedna z nejrychlejších, ale nezvládla nejobtížnější bránu na trati a proletěla skrz ochranné sítě. Úřadující mistryně světa ale nakonec sjela k nadšení fanoušků do cíle na lyžích.

Světový pohár žen bude pokračovat příští týden sjezdem a superobřím slalomem ve francouzském středisku Val d'Isere.

První slalom mužů opanoval Noël

Francouz Clément Noël vyhrál ve Val d'Isere úvodní slalom sezony SP a připsal si devátý triumf v kariéře. Před domácím publikem předvedl nejrychlejší jízdu v obou kolech a vyhrál se suverénním náskokem 1,4 sekundy. Kryštof Krýzl ani při třetím startu v aktuálním ročníku SP na body nedosáhl.

Čtyřiadvacetiletý Noël, jenž všechny výhry v SP slavil právě ve slalomu, vedl po prvním kole o 12 setin před nejbližším pronásledovatelem a na rozdíl od soupeřů zvládl bez velkých chyb i finálovou jízdu. Na druhé místo se posunul Švéd Kristoffer Jakobsen, třetí skončil s odstupem 1,85 sekundy Filip Zubčič z Chorvatska.

"Byl to neuvěřitelný den. Závody dneska vyšly úplně skvěle. První kolo bylo velice dobré, ve druhém to byl větší boj. Ale už teď vím, že jsem opravdu rychlý," pochvaloval si Noël.

Krýzl dnes obsadil 38. místo. Za finálovou třicítkou zaostal o půl sekundy, na nejrychlejšího Francouze ztratil 2,72 sekundy. Ve Val d'Isere mu postup unikl i v sobotním obřím slalomu, v němž mu na 35. místě chybělo 22 setin. V říjnu v Söldenu byl český reprezentant ve stejné disciplíně osmapadesátý.

SP ve sjezdovém lyžování ve Val d'Isere (Francie):

Muži - slalom: 1. Noël (Fr.) 1:30,52 (44,51+46,01), 2. Jakobsen (Švéd.) -1,40 (45,32+46,60), 3. Zubčič (Chorv.) -1,85 (45,32+47,05), 4. Yule (Švýc.) -1,89 (45,51+46,90), 5. Ryding (Brit.) -1,90 (45,51+46,91), 6. Foss-Solevaag (Nor.) -1,99 (44,68+47,83), 7. Marchant (Belg.) -2,02 (46,11+46,43), 8. McGrath (Nor.) -2,15 (46,22+46,45), 9. Razzoli (It.) -2,17 (46,16+46,53), 10. Braathen (Nor.) -2,50 (45,82+47,20), …v 1. kole 38. Krýzl (ČR) 47,23.

Průběžné pořadí SP (po 8 z 36 závodů): 1. Odermatt (Švýc.) 446, 2. Mayer (Rak.) 310, 3. Kilde (Nor.) 229, 4. Pinturault (Fr.) 205, 5. Kriechmayr (Rak.) 199, 6. Feuz (Švýc.) 160.

Závod SP v sjezdovém lyžování ve Svatém Mořici (Švýcarsko):

Ženy - super-G: 1. Brignoneová 57,81, 2. Curtoniová (obě It.) -0,11, 3. Shiffrinová (USA) -0,43, 4. Robinsonová (N. Zél.) -0,52, 5. Siebenhoferová (Rak.) -0,74, 6. Goggiaová (It.) -0,75, 7. Fluryová (Švýc.) -0,82, 8. Bassinová -0,83, 9. Marsagliaová (obě It.) -0,84, 10. Gisinová (Švýc.) -0,98.

Průběžné pořadí super-G (po 3 z 9 závodů): 1. Goggiaová 220, 2. Gutová-Behramiová (Švýc.) 180, 3. Brignoneová 177, 4. Shiffrinová 160, 5. Curtoniová 156, 6. Puchnerová (Rak.) 82, …26. Ledecká (ČR) 20.

Průběžné pořadí SP (po 10 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 525, 2. Goggiaová 435, 3. Vlhová (SR) 340, 4. Gutová-Behramiová 298, 5. Brignoneová 232, 6. Johnsonová (USA) 213, …32. Dubovská (ČR) 73, 40. Ledecká 51.