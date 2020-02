Ledecká skončila těsně pod stupni vítězů, sjezdu opět dominovaly Švýcarky

Ester Ledecká obsadila ve druhém sjezdu v Crans Montaně pátou příčku. Česká reprezentantka o šest pozic vylepšila umístění z pátečního závodu a popáté v aktuální sezoně lyžařského Světového poháru skončila v této disciplíně v elitní desítce. Stejně jako v pátek zvítězila domácí Lara Gutová-Behramiová, její krajanka Corinne Suterová si díky druhé příčce zajistila zisk malého křišťálového glóbu.

"Bylo to každou jízdou lepší, jen škoda, že tu nejedeme ještě potřetí, aby to mohlo být ještě lepší," uvedla v tiskové zprávě Ledecká. "Zajela jsem maximum, na co jsem v tu chvíli měla. A nejezdím proti nějakým ořezávátkám, jsou to nejlepší holky na světě," dodala.

Dvojnásobná olympijská vítězka Ledecká dnes zvládla především střední pasáž lépe než při páteční závodní premiéře na této trati. Na vítěznou Gutovou-Behramiovou ztratila 39 setin a zaznamenala svůj čtvrtý nejlepší výsledek ze sjezdu vůbec. V celkovém hodnocení disciplíny se udržela na druhé příčce o dva body před Italkou Federicou Brignoneovou, která dnes skončila s náskokem čtyř setin těsně před ní.

Suterová skončila stejně jako v pátek druhá a zvýšila náskok před Ledeckou na 155 bodů. Závod před koncem si tak zajistila zisk premiérového malého glóbu, poslední sjezd se pojede v březnovém finále seriálu v Cortině d'Ampezzo.

Zatímco v náhradním sjezdu za závod ze Soči prohrála Suterová s Gutovou-Behramiovou o osm desetin, tentokrát na ni ztratila jen dvě setiny. Třetí skončila s odstupem dalších tří setin Rakušanka Nina Ortliebová, dcera bývalého slavného sjezdaře Patricka Ortlieba.

V neděli je v Crans Montaně na programu kombinace. "Já se na ní strašně těším. Mohu čerpat z říjnových tréninků slalomu na Kaunertale, teď k těm čtyřem dnům přibyl další. A udělám maximum, abych zajela co nejlepší výsledek," uvedla Ledecká.

SP ve sjezdovém lyžování v Crans Montaně (Švýcarsko):

Ženy - sjezd:

1. Gutová-Behramiová 1:27,73, 2. C. Suterová (obě Švýc.) -0,02, 3. Ortliebová (Rak.) -0,05, 4. Brignoneová (It.) -0,35, 5. Ledecká (ČR) -0,39, 6. Vernierová -0,59, 7. Schimdhofferová (obě Rak.) -0,62, 8. Bassinová (It.) -0,66, 9. Miradoliová (Fr.) -0,71, 10. Delagová (It.) -0,76.

Průběžné pořadí sjezdu (po 8 z 9 závodů): 1. C. Suterová 477 b., 2. Ledecká 322, 3. Brignoneová 320, 4. Gutová-Behramiová 288, 5. Shiffrinová (USA) 256, 6. Curtoniová (It.) 246.

Průběžné pořadí SP (po 28 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 1225, 2. Brignoneová 1198, 3. Vlhová 1139, 4. C. Suterová 777, 5. Bassinová 772, 6. Holdenerová (Švýc.) 717, …13. Ledecká 403, 82. Dubovská 35, 93. Capová (všechny ČR) 21.