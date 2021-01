Dubovská byla ve Flachau sedmnáctá, Shiffrinová vítězstvím oslavila jubileuum

Česká lyžařka Martina Dubovská skončila sedmnáctá ve večerním slalomu ve Flachau. Počtvrté v rakouském středisku zvítězila Američanka Mikaela Shiffrinová, celkově dosáhla na 68. triumf ve Světovém poháru a oslavila jubilejní sté umístění na stupních vítězů v seriálu.

Pětadvacetiletá Shiffrinová vedla už po prvním kole a druhým nejrychlejší časem ve druhém vedení udržela. Na stříbrné pozici skončila se ztrátou devatenácti setin domácí Katharina Liensbergerová a třetí byla Švýcarka Wendy Holdenerová. Vedoucí žena seriálu SP i disciplíny Slovenka Petra Vlhová se musela spokojit se čtvrtou příčkou.

"Je to velké vítězství a hodně se mnou lomcuje. Zase se cítím životaschopná, dokážu do toho šlapat. Bavilo mě to, ale perfektní to nebylo" řekla Shiffrinová po prvním vítězství ve slalomu od prosince 2019, kdy uspěla v Lienzu.

Dubovskou stále trápí problémy se zády, které měla už v Záhřebu. "V závodě to nebude vadit, tam funguje adrenalin. Cítím to, ale zvládnu to," ujišťovala před startem na sjezdovce pojmenované po Hermannu Maierovi pro svazový web.

Od začátku 1. kola Dubovská na Shiffrinovou ztrácela, na každém mezičasu vždy půl vteřiny. V cíli tak měla odstup dvou sekund a po své jízdě byla třináctá. Před českou jedničku se poté dostala americká závodnice Paula Moltzanová a také překvapivě se startovním číslem 57 Švýcarka Camille Rastová.

Ve druhé jízdě Dubovská zvládla dobře horní pasáž, ale tempo neudržela a pohoršila si o dvě místa. Po dojezdu se v jejích očích zračila bolest způsobená vyhřezlými meziobratlovými ploténkami. Přesto protáhla životní sérii, bodovala i v pátém slalomu v sezoně a v hodnocení disciplíny zůstala třináctá.

Druhá Češka Elese Sommerová byla na náročné trati, kterou ještě komplikovalo sněžení, dvanáctou závodnicí, jež úvodní kolo nedokončila.

Slalom ve Flachau je nejlépe honorovaným závodem sjezdařek v sezoně. Mezi bodovanou třicítku se rozděluje 145 tisíc eur, přes 3,7 milionu korun.

SP ve sjezdovém lyžování ve Flachau (Rakousko):

Ženy - slalom: 1. Shiffrinová (USA) 1:47,92 (54,04+53,88), 2. Liensbergerová (Rak.) -0,19 (54,37+53,74), 3. Holdenerová (Švýc.) -0,43 (54,12+54,23), 4. Vlhová (SR) -0,62 (54,18+54,36), 5. Gisinová -1,52 (55,13+54,31), 6. Rastová (obě Švýc.) -2,55 (55,97+54,50), 7. Mairová (Rak.) -2,57 (55,50+54,99), 8. St-Germainová (Kan.) -2,78 (55,69+55,01), 9. Moltzanová (USA) -2,79 (55,92+54,79), 10. Truppeová (Rak.) -2,85 (55,59+55,18), …17. Dubovská -3,37 (56,04+55,25), Sommerová (obě ČR) nedokončila 1. kolo.

Průběžné pořadí slalomu (po 5 z 9 závodů): 1. Vlhová 400, 2. Liensbergerová 360, 3. Shiffrinová 335, 4. Gisinová 330, 5. Holdenerová 245, 6. Mairová (Rak.) 143, …13. Dubovská 85.

Průběžné pořadí SP (po 14 z 33 závodů): 1. Vlhová 699, 2. Gisinová 575, 3. Shiffrinová 485, 4. Liensbergerová 460, 5. Bassinová 423, 6. Goggiaová (obě It.) 402, …11. Ledecká (ČR) 277, 35. Dubovská 85.