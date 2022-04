"Buď vyhraju, nebo zemřu." Ledecká si přidává třetí sport, bude závodit na windsurfu

Ví se o ní, že neumí odpočívat, ani když má po sezoně. A Ester Ledecká to znovu potvrdila. Česká snowboardistka a lyžařka se chystá na prestižní závod ve windsurfingu. A stejně jako na zasněžených svazích, ani na vodě nic nevypustí.

Stihla jste si po náročné olympijské sezoně už odpočinout?

Byla jsem chvíli v Londýně, kde jsem si odpočinula. Pak jsme měli s kluky testování materiálu. Úplně jsem se neflákala, dělala jsem i něco na kondici, ale měla jsem trochu volnější režim.

Už máte představu, jak naložíte s létem?

Máme před sebou hodně testovacích kempů, do toho jsem dostala pozvánku do Monaka na Velkou cenu F1. Vždycky zvou jen sportovce z olympiády. Vypraví pro nás speciální letadlo, tak to bude hezký zážitek.

Máte pilota, kterému tam budete fandit?

Asi Verstappen, Red Bull, to je možná až nutnost jim fandit. Sleduju seriál z jejich zákulisí na Netflixu a přijde mi úžasný. Je super natočený. Přijde mi, že ten jejich svět je hodně podobný našemu. Riskují život ještě o dost víc než my, ale hodně záleží na tom, jakou mají techniku. Jsem zvědavá, jaké to bude naživo, nikdy jsem na závodu nebyla. Ale nebude to jediná premiéra, která mě čeká.

Která bude ta další?

Další sponzor mě zve na vyhlášený windsurfingový závod v zátoce Le Défi ve Francii. Už mě v minulosti zvali, teď mi chtějí dát i nějaké plachty. Moc se těším. Plachtím od pěti let, ale závod jsem zatím absolvovala jen dvakrát mezi instruktory na Lefkadě. Taky se často předháním s tátou, to je těžký soupeř. Tak doufám, že se mi ve Francii podaří jet. Pojedu na krev a buď vyhraju, nebo zemřu.

Takže si přidáváte třetí sport. Opravdu budete tak soutěživá i v něm?

Já závodím pořád. I když není sezona. O to, kdo dřív vyběhne na kopec, kdo rychleji uvaří, kdo dojede někam dřív autem.

Vedle toho studujete Vysokou školu finanční a správní, stíháte všechny zkoušky?

Měla bych ukončovat poslední ročník magisterského studia sportovního marketingu. Takže by mě měly čekat státnice a obhajoba práce na téma "branding sportovce". Chtěla bych to tenhle rok nějak dokopat. Musím říct, že je fajn, jak se to studium prolíná s mou prací, moc mě to baví.

Z olympijských her jste si přivezla další zlato, k tomu jste byla celkově třetí v hodnocení sezony sjezdu na lyžích. Stihla jste si už v hlavě zrekapitulovat uplynulou zimu?

Je fakt, že během sezony je těžké hodnotit a radovat se z dosažených úspěchů, protože je člověk v běhu a kouká jen na závod, co je před námi. Teď jsem měla čas si znovu projet sezonu a musím říct, že jsem strašně pyšná na svůj tým, jakou odvedl práci. Všichni byli fantastičtí.

Hlavně jste obhájila olympijské zlato, není moc sportovců, kteří si to mohou říct…

Pro spoustu lidí asi ani větší úspěch nemůže být, já to brala trochu jinak. Jako potvrzení, že i po těch čtyřech letech jsem ve snowboardové špičce, přestože vedle toho dělám další sport a myslím, že se v něm taky zlepšuju. Tak jsem si říkala, že když to shrnu, jsem docela dobrá.

Budete pokračovat se stejným realizačním týmem? Prosákly informace, že nejspíš skončí fyzioterapeut Michal Lešák.

Michal dával na sociální sítě, že děkuje za tuhle sezonu a asi to vyznělo tak, že končí. Spíš je to tak, že se domlouváme na nějakém režimu, za jakých podmínek by mohl pokračovat. Je to všechno otázkou vyjednávání. Je možné, že se mnou na většinu sezony bude, možná s sebou vezmu ještě jednoho fyzioterapeuta, uvidíme. Fyzio je nejvytíženější člen týmu, protože je se mnou pořád jak na snowboardu, tak na lyžích. Možná tedy bude mít parťáka, ale byla bych ráda, kdybych si Michala mohla alespoň na částečný úvazek nechat.

Máte plán, na čem budete nejvíc pracovat pro nadcházející sezonu?

Chci být zase o kousek lepší, než jsem byla doposud. Teď se mi to podařilo. Je toho hodně. Třeba Red Bull mi zajišťuje testovací pisty, abych se naučila skákat. Tam mám rezervy a potřebuju si to naskákat do foroty na příští sezonu.