"Prahu už neuvidím." Pozoruhodný příběh Franka Příhody skončil, zemřel ve 101 letech

Už tehdy před třemi lety zněl jeho hlas jakoby lehce osamělým a posmutnělým tónem. "Všichni moji kamarádi mi umřeli. Do Prahy jsem naposledy letěl v šestadevadesáti. Rozloučit se, už ji neuvidím," říkal ve svém apartmánu na březích australské Sněžné řeky Frank Příhoda. Z okna svého sice starosvětsky, ale čistě a vkusně zařízeného domova se přitom díval na protilehlý zasněžený svah se sjezdovkou.

Alpský lyžař a nejstarší účastník olympijských her z Československa minulý týden zemřel.

Ve 101 letech se završila cesta člověka, který z rodné země sevřené komunistickým totalitním režimem utekl v zimě roku 1949 přes hranice do Rakouska na běžkách přes zamrzlý rybník.

V roce 1956 pak reprezentoval svoji novu zemi, Austrálii, na olympiádě v italské Cortině d'Ampezzo.

"Jsem mírné povahy a uznávám autoritu tam, kde je třeba. Nerad mám ale autoritu, kterou neuznávám. To byl důvod k útěku," vzpomínal před třemi lety před štábem, který s ním natáčel dokument, na událost starou sedmdesát let usměvavý a pohostinný muž se sněhobílým vousem.

Jeden z nejznámějších Čechů žijících u protinožců pobýval poslední dekády života v australských Sněžných horách.

V městečku Thredbo ho znal každý. Společenský a velice přívětivý muž nevelkého vzrůstu se nikdy neoženil ani neměl děti.

Před osmi lety Frankovi zemřela starší sestra Alexandra Příhodová-Nekvapilová. Podobně jako její bratr i ona se probojovala na olympiádu. V roce 1948 ve švýcarském Svatém Mořici reprezentovala Československo - rovněž v alpském lyžování.

I Frankova sestra utekla před totalitním režimem do Austrálie. Oba sourozenci se stali jedněmi ze zakladatelů lyžařského sportu u protinožců.

Proč František Příhoda emigroval do Austrálie? "Žili jsme spolu se sestrou a s jejím manželem několik měsíců v Belgii, kde se nám do ruky dostaly londýnské Timesy s tlustou přílohou o Austrálii věnované náboru imigrantů. Bylo to velmi dobře uděláno a popsáno: pracovní podmínky, výdělečné činnosti, počasí. Tak jsme se všichni shodli, že pojedeme do Austrálie. Vybrali jsme si Melbourne, přečetli jsme si, že má čtyři roční období. To nám bylo příjemnější. Ale když jsme přijeli do Melbourne, zjistili jsme, že sice má čtyři roční období, ale během jednoho dne," usmíval se při interview František Příhoda.

O úmrtí olympionika nyní informovala velká australská média včetně deníků The Australian a The Daily Telegraph či zpravodajství televizních stanic Fox Sports a Nine.

"Měli jsme ho tak rádi. Byl to skutečný průkopník," ocenil šéf Australského olympijského výboru Ian Chesterman muže, který se narodil 8. 7. 1921 v Praze.