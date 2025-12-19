Sjezd živě: Ledecká bojuje ve Francii o nejlepší výsledek sezony
Sledujte online přenos ze sjezdu žen s Ester Ledeckou v rámci Světového poháru ve Val d'Isere.
Federera přiváděl k šílenství, přesto neprorazil. Teď Francouz vylíčil drsný příběh
Bylo mu 18 a měl pocit, že mu svět leží u nohou. Zapojil se do jedné z největších tenisových rivalit historie, přesto jeho jméno znají jen největší fajnšmekři. Francouz Jonathan Eysseric nyní v 35 letech končí kariéru a bohatství i luxus si dopřává v úplně jiném odvětví.
Český turista šplhal na tatranský štít bez vybavení. Museli pro něj záchranáři
Slovenští záchranáři v pátek ve Vysokých Tatrách pomáhala turistovi z Česka, který se na túru vypravil bez řádného vybavení a uvázl na vrcholu hory Zadný ľadový štít. Informuje o tom horská záchranná služba.
Devatenáctiletá řidička Mercedesu srazila na zebře chodkyni. Ta zraněním podlehla
Dopravní nehoda, která se stala v pátek před 19:00 v Českých Budějovicích, má tragické následky. Jednašedesátiletá chodkyně, kterou srazilo auto, v noci na dnešek v nemocnici zemřela, uvedla mluvčí policie Štěpánka Schwarzová.
ŽIVĚRusko vypoví vojenské dohody uzavřené s řadou zemí včetně Česka
Rusko vypoví vojenské dohody s řadou zemí včetně těch, které uzavřelo s Českem, Polskem, Německem nebo Británií v letech 1992 až 2002. V pátek večer to napsala ruská státní tisková agentura TASS; rozhodnutí bylo zveřejněno ve vládním větníku. "Povolit ruskému ministerstvu obrany ukončit následující mezinárodní smlouvy," cituje TASS vládní pokyn.
Show ukončila zlomená čelist. Youtuber plival krev, ale byl nadšený. Joshua ho ocenil
Bývalý mistr světa v těžké váze Anthony Joshua podle očekávání vyhrál zápas s youtuberem Jakem Paulem. Šestatřicetiletý boxer o osm let mladšího soupeře v Miami knokautoval v šestém kole.