Přeskočit na obsah
Benative
20. 12. Dagmar
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Ostatní sporty
ŽIVĚ

Sjezd živě: Ledecká bojuje ve Francii o nejlepší výsledek sezony

Sport

Sledujte online přenos ze sjezdu žen s Ester Ledeckou v rámci Světového poháru ve Val d'Isere.

Reklama
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Dmitrij Kulikov u propagandisty Solovjova mluvil o telefonátu Putina s Trumpem
Dmitrij Kulikov u propagandisty Solovjova mluvil o telefonátu Putina s Trumpem
Dmitrij Kulikov u propagandisty Solovjova mluvil o telefonátu Putina s Trumpem

ŽIVĚRusko vypoví vojenské dohody uzavřené s řadou zemí včetně Česka

Rusko vypoví vojenské dohody s řadou zemí včetně těch, které uzavřelo s Českem, Polskem, Německem nebo Británií v letech 1992 až 2002. V pátek večer to napsala ruská státní tisková agentura TASS; rozhodnutí bylo zveřejněno ve vládním větníku. "Povolit ruskému ministerstvu obrany ukončit následující mezinárodní smlouvy," cituje TASS vládní pokyn.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama