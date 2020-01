Krpálek v nemocnici i pozdravy z pláže. Tak čeští sportovci vkročili do roku 2020

View this post on Instagram

Chtel jsem vam fanouskum poprat hezkeho Silvestra a vstup do Noveho roku trosku jinou fotkou.. 🤔 bohuzel ale tahle je aktualnejsi... Muj Silvestr bude v nemocnici s vysokyma horeckama.. 🤒 holt konec roku se vsim vsudy.. 👍 nebojte se, za par dni jsem zase zpet pripraven v plne sile do roku 2020.. 🙏 #roadtotokyo #tokyo2020